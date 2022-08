Odisha CM Naveen Patnaik félicite les sportifs avec le prix Biju Patnaik

Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a rendu hommage lundi à des personnalités sportives de premier plan de l’État avec le prix Biju Patnaik et leur a également remis un prix total en espèces d’environ Rs 2,12 crore.

Patnaik, dans une fonction spéciale tenue à l’occasion de la Journée nationale du sport, a félicité tous les sportifs, entraîneurs et autres personnes liées aux activités sportives.

“C’est un moment de fierté pour nous de vous honorer tous. Je suis sûr que les réalisations des sportifs célébrés aujourd’hui motiveront davantage de jeunes à faire du sport une carrière », a-t-il déclaré.

Notant que le sport est un moyen important pour le développement de la jeunesse et de la société, Patnaik a déclaré : “Nous investissons dans le sport à travers l’État et soutenons le sportif dans ses efforts pour atteindre l’excellence”.

Parmi les sportifs qui ont remporté le prestigieux prix Biju Patnaik figuraient l’haltérophile Jhili Dalabehera et la tireuse Shriyanka Sadangi.

Alors que l’entraîneur Bishnu Mishra a reçu le prix Biju Patnaik Sports pour l’excellence en coaching et a reçu Rs 1 lakh, une citation et un trophée, le prix Biju Patnaik pour l’excellence en journalisme sportif a été décerné à Benudhar Das. Il a reçu Rs 50 000, une citation et un trophée.

Le prix Biju Patnaik pour l’ensemble de ses réalisations dans la promotion des sports et des jeux a été décerné à l’ancien joueur de cricket d’Odia International, Debasis Mohanty. Il a reçu Rs 3 lakh, une citation et un trophée.

Rourkela Steel Plant (RSP) a remporté le prix Biju Patnaik Sports pour la meilleure contribution aux sports et aux jeux. Atanu Bhowmick, directeur, RSP, a reçu Rs 1 lakh, une citation et un trophée au nom de l’organisation.

Suresh Routray, député du Jatani Congress, a reçu un prix du ministre en chef au nom de son fils Siddhartha Routray, qui a récemment escaladé le mont Everest.

Pour leur humanité et leur acte désintéressé de courage et de bravoure, Pratap Tarei, 14 ans, et Subhashree Rout, 10 ans, ont reçu le Biju Patnaik Bravery Award. Ils ont reçu Rs 1 lakh chacun, une citation et une médaille d’argent du ministre en chef.

A cette occasion, 53 sportifs et para-sportifs méritants d’Odisha ont reçu leur ordre de nomination pour leurs performances exceptionnelles dans leurs disciplines sportives et pour avoir apporté des lauriers à leur état et à leur nation.

Le bodybuilder Chandan Kumar Sahu, le para-athlète Jayanti Behera, le joueur de badminton, Rutarparna Panda, l’athlète para-badminton Sunil Pradhan, le rugbyman, Muna Murmu, les joueurs de hockey Jiwan Kishori Toppo et Janhabi Pradhan ont reçu leur ordre de nomination du ministre des Sports Tusharkanti Behera en présence du ministre en chef.

Par ailleurs, 291 sportifs ont été récompensés par des prix en argent, pour leurs performances spectaculaires au niveau national et international.

Les médaillés de hockey des Jeux du Commonwealth de 2022, Amit Rohidas et Deep Grace Ekka, ont également été honorés par le ministre en chef. Alors qu’Amit a reçu une récompense en espèces de Rs 75 lakh pour avoir remporté l’argent, Deep a reçu Rs 50 lakh pour avoir remporté le bronze.

Dutee Chand et Srabani Nanda ont été félicités pour leur participation au CWG 2022, Padmini Rout pour sa participation à l’Olympiade d’échecs FIDE, Dinesh Kumar pour sa participation au CWG 2022 a reçu Rs 7,5 Lakh chacun du ministre des Sports, Tusharkanti Behera lors de la cérémonie.

De même, le joueur d’échecs Saina Salonika a reçu Rs 1,5 Lakh, le joueur de football Tankadhar Bag a reçu Rs 2 lakh, le joueur d’échecs aveugle Soundarya Pradhan a reçu Rs 2 lakh, les escrimeurs en fauteuil roulant, V Ramesh Rao, Rakhal Sethy a reçu Rs 2 lakh et Malati Panure a reçu Rs 3 lakhs. du ministre des Sports pour leurs réalisations dans les plates-formes internationales.

Un total de Rs 2,12,82,500 a été remis en espèces par le Département des sports et des services à la jeunesse.

