Odisha CM Naveen Patnaik annonce le prix Rs 1 Crore pour les champions indiens en remportant la Coupe intercontinentale

Le stade Kalinga de Bhubaneswar était plein à craquer alors que l’Inde était sacrée championne de la Coupe intercontinentale 2023. L’équipe indienne de football masculin a vaincu le Liban, remportant une victoire 2-0 avec des buts de Sunil Chhetri et Lallianzuala Chhangte. Le ministre en chef Naveen Patnaik a remis le trophée tant convoité aux champions devant une foule en liesse. La nuit historique a vu la présence de plusieurs dignitaires estimés, ajoutant à l’importance de l’occasion capitale, notamment le ministre des Sports et des Services à la jeunesse, Tusharkanti Behera, secrétaire, 5T, V Karthikeyan Pandian, commissaire-secrétaire aux Sports, Vineel Krishna, président AIFF , Kalyan Chaubey, secrétaire général, AIFF, Shaji Prabhakaran, et secrétaire, Football Association of Odisha, Ashirbad Behera.

CM Patnaik a également annoncé Rs 1 Crore pour l’équipe de l’Inde.

Les honorables dignitaires présents ont félicité chaque membre du contingent indien et libanais avec des médailles d’or et d’argent respectivement. Lors de la cérémonie de clôture, le ministre en chef Naveen Patnaik a félicité les champions. Il a déclaré : « C’est une grande fierté pour notre État d’accueillir cette prestigieuse Coupe Intercontinentale. Félicitations à l’Inde pour sa victoire face à une rude concurrence. Nous avons l’intention d’organiser de nombreux autres événements de football à Odisha et de soutenir la croissance du sport à Odisha et en Inde.

L’excitation et l’anticipation du match final étaient palpables dans les jours qui ont précédé la conclusion du tournoi de football à quatre nations et la dernière nuit n’a pas déçu. Une mer de supporters a encouragé les deux équipes, créant une véritable fête sportive. Les spectateurs étaient aussi enthousiastes qu’ils l’avaient été lors de la Coupe du monde de hockey masculin de la FIH, et leur enthousiasme s’est accru lorsque l’équipe indienne de football masculin a affronté le Liban pour le match final.

Le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, a partagé : « Au cours des derniers jours, l’anticipation et l’excitation des fans qui voulaient voir l’équipe nationale gagner au stade de Kalinga ont été à leur apogée et l’affrontement final a vu le stade résonner de chants et de rugissements. . Nous n’aurions pas pu avoir un meilleur lieu et terminer la Coupe Intercontinentale. Je remercie le gouvernement d’Odisha d’avoir apporté tout son soutien et son hospitalité aux équipes participantes et d’avoir organisé un tournoi spectaculaire.

Était également présente à la finale une délégation de la Fédération saoudienne de football composée du secrétaire général adjoint Ibrahim Alkabbaa, du conseiller principal de la Fédération saoudienne Hicham El Amrani et de la secrétaire adjointe du DGS Norah Alshuwayman. Avant la finale, les représentants de l’Arabie saoudite se sont réunis avec le secrétaire des Sports et des Services à la jeunesse, Vineel Krishna, et le secrétaire général de la Fédération indienne de football, le Dr Shaji Prabhakaran pour discuter de la promotion et du développement du football dans la région.

Le succès immaculé de la Coupe Intercontinentale est révélateur de l’écosystème du football en croissance constante en Inde et de l’état de l’engagement inébranlable d’Odisha à organiser des tournois internationaux pour encourager le sport en Inde.