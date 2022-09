Le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a lancé samedi le logo officiel de la ville hôte de l’État pour la prochaine Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022.

Odisha est l’un des trois hôtes de la Coupe du monde, qui doit se tenir du 11 au 30 octobre à Odisha, Goa et Maharashtra. Ce sera la première compétition féminine de la FIFA à se tenir en Inde et la première compétition de la FIFA à être organisée par Odisha.

ASIA CUP 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Exprimant sa joie lors de l’événement de lancement, Patnaik a déclaré : “Odisha est en train de devenir une destination sportive de premier plan et accueillir la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022 est une opportunité capitale pour notre État”.

Le lancement officiel du logo de la ville hôte d’Odisha est une étape importante qui signifie également les progrès du football féminin, a-t-il déclaré.

“Nous sommes ravis d’accueillir les meilleures jeunes footballeuses du monde entier et en particulier l’équipe indienne qui jouera tous ses matchs de phase de groupes au stade de Kalinga”, a déclaré le ministre en chef.

Alors que l’équipe indienne fait sa première apparition dans une compétition féminine de la FIFA, il a encouragé les habitants d’Odisha à montrer leur soutien en grand nombre dans le stade.

Le logo officiel de la ville hôte d’Odisha est un composite qui présente l’emblème officiel de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA à côté d’une œuvre d’art spécialement conçue qui met en valeur le riche patrimoine culturel, l’écosystème sportif dynamique et la splendeur générale de l’État.

Les directeurs de projet du comité d’organisation local (COL) du tournoi, Ankush Arora et Nandini Arora, ont également exprimé leurs sentiments de gratitude, tout en encourageant les gens à visiter le stade Kalinga à Bhubaneswar.

A cette occasion, une initiative spéciale pour les écoliers appelée « Kick Off The Dream Football Carnival » a également été inaugurée. Ce carnaval, qui vise à présenter le football aux enfants et à tirer parti de son pouvoir pour normaliser la participation non sexiste, propose des jeux et des activités sur le thème du football, ainsi qu’un terrain de football à cinq et deux terrains de football à trois.

Le « Kick Off the Dream Football Carnival » réunira près de 60 000 écoliers pendant 35 jours et se terminera le 17 octobre 2022.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici