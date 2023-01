Odisha CM inaugure le stade de hockey Birsa Munda à Rourkela

Avant la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023, le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a inauguré jeudi le stade de hockey Birsa Munda à Rourkela.

Notamment, Odisha accueille la Coupe du monde de hockey pour la deuxième fois consécutive. Cette fois, le méga événement sportif sera organisé au Kalinga Stadium de Bhubaneswar et au Birsa Munda Hockey Stadium de Rourkela du 13 au 29 janvier.

Alors que 24 matchs seront disputés au stade Kalinga, 20 matchs auront lieu au stade Birsa Munda.

Le stade et le centre d’entraînement de hockey du complexe du stade ont été certifiés niveau 1 par la FIH, le plus élevé de sa catégorie. En hommage, le stade porte le nom du légendaire chef tribal Birsa Munda.

Le gouvernement d’Odisha a affirmé qu’il s’agissait du plus grand stade de hockey assis (sur chaise) au monde. Le stade a été construit au coût de Rs. 261 crores sans taxes.

Patnaik a également inauguré des centres d’entraînement de hockey à Sundargarh, Ganjam, Sambalpur et Rourkela.

“C’est un moment de grande joie et de célébration pour Odisha. Non seulement nous organisons la Coupe du monde de hockey pour la deuxième fois consécutive, mais nous avons également construit le plus grand stade de hockey du monde à Rourkela », a déclaré le ministre en chef lors de l’inauguration.

“C’est la nouvelle Odisha. Je dédie ceci aux habitants de Sundargarh et aux joueurs de hockey de notre pays. Je souhaite la bienvenue à la fraternité mondiale du hockey pour venir découvrir sa grandeur », a-t-il ajouté.

Dans les années à venir, le stade de hockey Birsa Munda jouera un rôle central pour amener le hockey indien vers des sommets mondiaux, a ajouté Patnaik.

Le Premier Ministre a également inauguré le Village de la Coupe du Monde avec 225 chambres qui abriteront les équipes de la prochaine Coupe du Monde. Il a passé du temps avec l’équipe nationale masculine de hockey et a annoncé un prix de Rs 1 crore pour chaque joueur s’il remportait la Coupe du monde.

L’Inde affrontera l’Espagne le 13 janvier lors de son premier match de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha 2023 au stade Birsa Munda de Rourkela. Les hommes en bleu affrontent les poids lourds anglais et espagnols ainsi que le pays de Galles dans la poule D.

