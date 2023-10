Odisha CM annonce un prix en espèces de Rs 50 Lakh pour la star du hockey Deep Grace Ekka

La joueuse de 28 ans, originaire du village de Lulkidihi dans le district de Sundargarh à Odisha, a fait ses débuts internationaux en 2011 lors du Tournoi des quatre nations en Argentine. (Image : Actualités18)

Le Ministre en chef a déclaré : « Deep Grace Ekka est devenue un symbole d’espoir et de fierté pour les aspirants athlètes du pays. Elle a prouvé sa ténacité avec des performances étonnantes et je suis sûr qu’elle continuera à rendre l’Inde fière en faisant preuve d’un esprit de persévérance et d’excellence.