ISL 2020-21 Score en direct, Odisha FC vs NorthEast United FC Dernières mises à jour: Avec seulement un point dans leur minou de six matchs, Odisha FC seront désespérés de changer leur fortune quand ils font face NorthEast United dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 mardi. L’équipe basée à Bhubaneswar est en bas du tableau après avoir subi cinq défaites cette saison – le plus en championnat. Ils seront confrontés à un défi difficile de la part de NorthEast, quatrième, qui tentera de rebondir après avoir été témoins de la fin de leur course invaincue lors du match précédent.

Odisha devra bientôt trouver la forme, après avoir lutté à la fois en attaque et en défense. Ils ont inscrit neuf buts, le deuxième pire total de la ligue, et ont tendance à concéder le premier – sept des buts marqués contre eux l’ont été en première mi-temps. En attaque, les hommes de Stuart Baxter ont marqué les buts les plus bas conjoints (3) et créé le moins de chances (42).

Odisha devra s’assurer de ne pas laisser passer l’élan à nouveau en première mi-temps en concédant la première. Pour ce faire, ils devront garder une laisse serrée sur les attaquants Idrissa Sylla et Kwesi Appiah, qui sont en tête du classement des scores de NorthEast avec deux buts chacun. L’équipe du Nord-Est compte pas mal de joueurs rapides. Ils jouent dos à l’avant rapidement et ramènent le ballon à leurs attaquants, alors nous défendons en équipe « , a déclaré Baxter à la veille du match.

«Quelles que soient les solutions que nous prévoyons en équipe, elles ne seront pas basées sur le fait qu’un individu marque de près un homme. Il s’agira de se soutenir mutuellement et de s’assurer que nous les poussons dans les espaces où nous pouvons les gérer, » il ajouta.

Les Highlanders ont des préoccupations similaires, car quatre de leurs six buts concédés l’ont été en première mi-temps et leur menace offensive a également commencé à s’épuiser. Ils n’ont pas réussi à marquer lors de leurs deux matchs précédents malgré la création de nombreuses occasions.

L’entraîneur du Nord-Est, Gerard Nus, a déclaré que son équipe lancerait une attaque totale quand ils entreraient sur le terrain. « Je suis d’accord (la défaite nous a rendus plus avides de rebondir). C’est une opportunité pour nous tous de nous rassembler et de rester ensemble », a déclaré Nus. « Nous allons être une équipe offensive demain (mardi), nous allons aller chercher les trois points et le prouver à tout le monde », a-t-il ajouté.