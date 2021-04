Le transfert de prêt d’Odion Ighalo à Manchester United par la société chinoise Shanghai Shenhua en janvier 2020 est toujours considéré comme l’un des transferts les plus improbables des fenêtres récentes.

Ayant quitté le football anglais en 2017 après une période de trois ans à Watford où il avait aidé le club à être promu en Premier League, Ighalo n’aurait pas été un nom que beaucoup auraient envisagé à l’époque pour résoudre la pénurie d’attaquants de United.

Cependant, bien que le déménagement à Old Trafford soit de courte durée, partant en janvier 2021 pour rejoindre la partie saoudienne d’Al-Shabab, ce sera celui que le joueur de 31 ans n’oubliera jamais.

Ici, Ighalo, qui a marqué cinq buts en 23 apparitions pour United dans toutes les compétitions, s’adresse exclusivement à Sky Sports News ‘ Dharmesh Sheth à propos de son mouvement de « rêve », de ce que c’était de jouer sous Ole Gunnar Solskjaer et de la raison pour laquelle Paul Pogba doit rester au club …

DS: C’est vraiment bon de vous voir, Odion. Tout d’abord, comment ça se passe Al-Shabab?

OI: J’apprécie, c’est la chose la plus importante – les fans m’aiment et j’apprécie mon temps dans un pays différent, une ligue et une culture différentes. Nous sommes en tête de la ligue pour le moment, donc j’espère que nous pourrons continuer et gagner.

Auriez-vous pu rester à Manchester United après janvier?

Il n’y avait pas beaucoup de possibilité parce que je voulais plus de temps de jeu. À mon âge, je veux jouer et pas simplement m’asseoir sur le banc et ne pas avoir de minutes.

Je ne voulais pas seulement être là pour toucher un salaire – je voulais être impliqué, alors j’ai dit à mon agent que si une offre arrive, je vais l’examiner et voir ce qui est le mieux pour moi, ce que j’ai fait.

Je suis tellement heureux que mon chemin se soit croisé avec Manchester United – c’est le club que j’aime de tout mon cœur et pour toute ma vie, donc jouer pour eux était un grand privilège que je ne prends pas pour acquis.

Quelles que soient les circonstances qui m’ont amené à partir, je serai toujours reconnaissant envers l’entraîneur, mes coéquipiers, les fans et tout le monde autour de Manchester United.

Ighalo est également devenu le premier Nigérian à jouer pour Manchester United après avoir signé à Shanghai Shenhua



Y a-t-il eu d’autres offres que Al-Shabab – des offres de la Premier League?

Oui, il y avait la possibilité pour West Ham et West Brom de rester en Premier League, ce à quoi j’ai pensé.

Mais après avoir été à Manchester United, le plus grand club d’Angleterre sinon du monde, que pourrais-je faire d’autre en Premier League?

J’avais de bonnes offres pour rester en Angleterre, mais je ne pensais tout simplement pas pouvoir rester après avoir réalisé mon rêve de jouer pour le club que j’avais soutenu depuis mon plus jeune âge.

Je suis venu de Chine parce que c’était Manchester United alors que j’avais déjà rejeté d’autres offres parce que United a toujours été mon rêve.

Il y avait de grosses rumeurs sur un déménagement à Tottenham avant de rejoindre United. Étaient-ils vrais?

C’était proche – mon agent m’a appelé et m’a dit qu’ils m’avaient proposé d’égaler tout ce que je gagnais, mais une fois que j’ai entendu que Manchester United était intéressé, il n’y avait pas de retour en arrière.

Je ne pouvais penser à rien d’autre que de faire fonctionner l’accord de Manchester United. J’allais devoir accepter une réduction de salaire mais je m’en fichais, je voulais juste que l’affaire se concrétise.

Je voulais juste jouer pour Manchester United. C’est mon club de rêve et ça allait toujours être un privilège pour moi de jouer à Old Trafford.

Je suis tellement reconnaissant à Dieu que cela se soit produit. Chaque jour, je me réveille et je sais que je suis un ancien joueur de Manchester United. C’est quelque chose que je ne prendrai jamais pour acquis.

Vous êtes également le premier Nigérian à jouer pour Manchester United…

Je suis très fier, car jouer pour Manchester United a rehaussé mon profil et les gens parlent maintenant davantage de moi.

De retour au Nigeria, les gens veulent toujours des maillots de Manchester United aujourd’hui, même si je ne joue plus pour Manchester United!

Parfois, je dois commander des maillots à Manchester pour les donner aux gens là-bas – c’est à quel point je suis grand et privilégié de jouer pour un si grand club.

Être le premier Nigérian à jouer pour Manchester United, c’est génial. Si je continue à en parler, je deviendrai émotif, je suis tellement heureux.

Ighalo dit que tous ses rêves sont devenus réalité lorsqu’il a signé pour Manchester United



Lorsque vous réfléchissez à votre année à Manchester United, quel a été selon vous votre meilleur moment?

Absolument tout! Se réveiller tous les matins et s’entraîner à Carrington était une chose de joie.

Rencontrer les gars, rire, parler, entrer dans le vestiaire pour l’entraînement et les jeux … chaque moment est celui que je vais chérir.

Mais probablement le plus grand moment a été quand j’ai marqué mon premier but à Old Trafford devant les fans.

Jouer pour le club, marquer mon premier but et marquer à Old Trafford – tous mes rêves sont devenus réalité.

J’avais l’habitude de payer de l’argent pour regarder Manchester United à la télévision et je m’assois encore parfois et je regarde mes objectifs et certaines des vidéos du vestiaire et tous les rires. Cela me permet de continuer et me rend toujours heureux.

Malgré tout cela, vos chances dans une chemise Man Utd étaient limitées. Pensez-vous que vous avez les chances que vous méritiez?

Après la prolongation de mon prêt initial, je n’ai pas beaucoup joué, ce qui était peut-être un peu injuste, mais comme je l’ai dit, je suis toujours reconnaissant de cette opportunité.

Quand j’ai rejoint, j’ai toujours su que je ne jouerais pas à tous les matchs parce que je signais en tant qu’attaquant suppléant, donc je savais que le temps de jeu allait être limité.

Il y a eu certains matchs où je pensais jouer mais c’est la décision de l’entraîneur et je ne retiens rien contre qui que ce soit.

Je suis juste reconnaissant à Ole (Gunnar Solskjaer), aux fans, à mes coéquipiers et à tout le monde autour du club de m’avoir fait sentir chez moi et je remercie Dieu d’avoir joué pour mon club de rêve et marqué des buts à Old Trafford.

Ighalo fait l’éloge du patron de United, Ole Gunnar Solskjaer



Vous mentionnez Ole – donnez-nous un aperçu de ses meilleures qualités en tant que manager…

Il sait gérer les garçons et vous parle, surtout lorsque vous ne jouez pas.

C’est un gars bien, un gars calme, et je ne l’ai jamais vu se fâcher – peut-être pendant un match où nous perdions mais le lendemain, c’était totalement oublié car le prochain match était toujours plus important que le dernier.

J’ai énormément de respect et de temps pour lui et grâce à lui, j’ai eu l’opportunité de jouer pour Manchester United. Sans lui, cela n’aurait pas été possible, alors je lui en suis toujours reconnaissant, quoi qu’il arrive.

Donc, d’après ce que vous dites, ce sont ses compétences en gestion humaine qui ont brillé par-dessus tout pendant que vous étiez là-bas?

C’est un entraîneur intelligent. Tactiquement, il est bon mais avec une équipe comme Manchester United, une grande équipe avec beaucoup de bons joueurs, tout le monde veut jouer.

Alors parfois c’est difficile pour le coach mais il comprend ça et quand on a un coach qui peut gérer ça, alors c’est vraiment bien.

Ce fut une saison très étrange et imprévisible avec la pandémie. Manchester City est clair au sommet mais a perdu ce week-end. La course au titre est-elle toujours en cours?

Eh bien, il reste six ou sept matchs à disputer. C’est difficile car je ne peux pas voir City perdre trois matchs contre six avant la fin de la saison. Cela va être difficile, mais je prie pour qu’un miracle puisse se produire et que Manchester United puisse gagner la Ligue.

















Ighalo dit qu’il choisirait de rester à Old Trafford s’il était à la place d’Edinson Cavani



Que pensez-vous de la situation d’Edinson Cavani et de son intention de quitter Manchester United cet été? Pouvez-vous comprendre quand vous aimez tant le club?

Chaque joueur a une ambition différente, des besoins différents et doit décider de ce qu’il doit faire. C’est un bon joueur et un bon attaquant, cela ne fait aucun doute et si l’occasion se présente d’aller ailleurs, c’est bien.

Mais pour moi, c’est l’équipe que j’ai soutenue depuis mon enfance, donc je prendrais toujours l’option de rester.

Quelle que soit sa décision, je lui souhaite bonne chance et bonne chance.

















Ighalo dit que son ancien coéquipier Paul Pogba n’est malheureux que lorsqu’il ne joue pas et espère qu’il restera à United



On parle tellement de Paul Pogba quand il joue, qu’il joue bien ou pas. Vous l’avez vu de près – à quel point il est bon et à quel point est-il important que Manchester United le garde à long terme?

C’est l’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai joué et l’un des meilleurs joueurs de Manchester United.

A part jouer sur le terrain, c’est un bon gars dans le vestiaire, un gars drôle, il est toujours heureux.

Le seul moment où il n’est pas heureux, c’est quand il ne joue pas et je peux le comprendre – tout le monde veut jouer.

Si Manchester United a la possibilité de le garder sur un nouvel accord plus long, il le devrait parce qu’il est si influent.

Parfois, il n’a pas le meilleur des matchs mais c’est normal, on ne peut pas être à 100% à chaque match mais quand il se présente, comme il l’a fait hier contre Tottenham, il est exceptionnel.

Un autre joueur de Manchester United, qui se porte actuellement bien en prêt à West Ham, est Jesse Lingard. Vous avez joué à ses côtés. Êtes-vous surpris de voir à quel point il y parvient?

Pas du tout parce qu’il travaille si dur à l’entraînement et quand on lui a donné l’opportunité de jouer pour Manchester United, il a si bien fait.

Mais lorsque vous jouez pour une équipe comme Manchester United, il y a une pression pour gagner chaque match. Manchester United, c’est gagner, gagner, gagner et parfois cette pression entre en jeu.

West Ham n’est pas aussi grand que Manchester United et il est prêté, il est donc plus libre de s’exprimer. Il n’y a pas autant de pression ou de poids sur lui pour bien faire et il fait ce que nous savons qu’il peut faire et nous voyons le meilleur de lui.

Jesse Lingard est dans une forme sensationnelle depuis qu’il a rejoint West Ham United en prêt



Pensez-vous toujours qu’il a un avenir à Old Trafford alors?

Bien sûr, mais je ne pense pas qu’il voudrait retourner à Manchester United pour s’asseoir sur le banc parce qu’il joue régulièrement à West Ham United – semaine après semaine.

Mais s’il revient avec la confiance qu’il a maintenant, cela ne peut être qu’une bonne chose pour Manchester United.

Personnellement, je ne le vois pas revenir – je peux voir son prêt se prolonger ou West Ham l’acheter.

Alors, qu’est-ce que l’avenir vous réserve maintenant? Y a-t-il d’autres ligues ou pays dans lesquels vous aimeriez jouer et vous mettre au défi?

J’ai joué dans six ou sept pays différents maintenant et j’aime mon football, alors qui connaît la prochaine destination! Je n’ai pas peur d’aller dans un nouveau pays, une nouvelle ligue, une nouvelle culture et apprendre une nouvelle langue. Je suis prêt pour n’importe quelle opportunité.

Avez-vous pensé à la vie après le football?

J’adorerais être toujours impliqué dans le football, peut-être un agent ou un entraîneur, mais voyons ce qui se passe.