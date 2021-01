Odion Ighalo a confirmé qu’il avait quitté Manchester United après la fin d’un prêt d’un an de Shanghai Shenhua.

Il a déclaré à ESPN plus tôt ce mois-ci qu’il aurait aimé rester à United pour le reste de la saison, mais a également révélé son intérêt à passer à la Major League Soccer.

« C’est tellement difficile de voir ce rêve prendre fin », a-t-il déclaré sur Instagram. « Mais je donne à Dieu la gloire de m’avoir aidé à réaliser ce rêve de toujours de mettre un maillot de Manchester United en tant que joueur et de représenter ce grand club, c’était en effet un honneur que je chérirai à jamais et pour lequel je serai reconnaissant.

«Au manager, je dis merci d’avoir fait confiance et d’avoir cru en moi alors que beaucoup ne l’ont pas fait, à mes incroyables coéquipiers, vous allez me manquer, c’était toujours amusant et j’ai hâte de m’entraîner et de passer du temps avec vous tous. Et Je prie pour que nous gagnions la ligue et la FA Cup cette année.

« Aux meilleurs fans du monde (les fans de Manchester United), vous nous avez manqué, mais nous entendons vos voix nous acclamer de loin, nous avons hâte de vous revoir tous dans les gradins.

« Je suis toujours et je resterai toujours fan de Manchester United. Une fois un rouge, toujours un rouge. Merci Manchester United et que Dieu vous bénisse. »

Odion Ighalo a trouvé le temps de jeu difficile à trouver lors de la campagne 2020-2021. Matt Dunham – Piscine / Getty Images

L’attaquant nigérian de 31 ans a été repoussé dans l’ordre hiérarchique à United après l’arrivée d’Edinson Cavani cet été.

Ighalo a apporté une contribution clé à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer à la fin de la saison dernière, marquant cinq buts en 19 apparitions alors que United atteignait les demi-finales de la FA Cup et de la Ligue Europa, ainsi que la troisième place de la Premier League pour assurer un retour en la Ligue des champions.