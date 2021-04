Odion Ighalo pense que la meilleure façon de s’attaquer au problème croissant du racisme et des abus en ligne est de se concentrer sur l’éducation des jeunes générations car « aucun homme ni aucune femme ne naît raciste ».

Un nombre croissant de footballeurs professionnels dans le football masculin et féminin ont été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux cette saison, avec Raheem Sterling de Manchester City et Heung-Min Son de Tottenham ciblés ces derniers jours.

L’ancien attaquant de Manchester United Ighalo, qui joue maintenant pour l’équipe saoudienne Al-Shabab, dit qu’il a déjà subi des abus similaires sur les médias sociaux et pense que le changement est possible grâce à l’éducation, en particulier de la jeune génération qui, selon lui, n’est pas née avec une inclination innée. abuser ou haïr.

Il a dit Actualités Sky Sports: « Je n’aime pas parler de ce sujet parce qu’il est si sensible. J’en ai parfois fait l’expérience sur les réseaux sociaux mais je n’y pense pas trop parce que je sens (ils sont) un petit groupe de personnes qui ne le sont pas éduqués qui sont racistes Je sais qu’il y a beaucoup de gens sympas (sur ces plateformes).

« J’espère juste que cela va changer à l’avenir. Ce n’est pas bon pour le football, pour aucun sport, pour aucun environnement. Blanc ou noir, ou bleu ou rouge, nous respirons le même air, nous avons le même sang qui coule. dans nos veines.

« L’éducation doit venir et nous devons commencer par les jeunes. Aucun homme ni aucune femme n’est né raciste. Nous la choisissons tous quelque part quand nous commençons à grandir. Cela doit changer des écoles, des parents à la maison, nous devons éduquer nos enfants que nous sommes les mêmes humains.

« Je suis désolé qu’en 2021, nous parlions encore de la couleur de notre peau. C’est tellement triste. »

‘Si un boycott fonctionne, je me joindrai’

La FA envisagerait également un boycott des réseaux sociaux si elle « obtenait l’effet souhaité en conduisant à un changement tangible », tandis que Birmingham City, Swansea City et les Rangers se sont déjà éloignés de leurs réseaux sociaux pendant sept jours dans la foulée. des incidents récents.

«Si cela doit faire changer les choses, alors je suis prêt à le faire à 100%, nous voulons que les choses changent», a-t-il répondu à la question de sa volonté de s’impliquer.

« Tout ce qui changera cette situation, apportera la raison et la paix, supprimera ces abus racistes, je me joindrai. »

