ODI WC Live : Shafique tombe pour 113, le Pakistan perd trois contre le Sri Lanka

Pakistan contre Sri Lanka, Coupe du monde ODI 2023, mises à jour en direct : Abdullah Shafique est solide après son premier siècle ODI tandis que Mohammad Rizwan est tout aussi solide à l’autre bout. Le Pakistan, à deux défaites, contrôle totalement la course-poursuite de 345 points contre le Sri Lanka à Hyderabad. Dilshan Madushanka a licencié Babar Azam et Imam-ul-Haq très tôt, mais le Pakistan s’est désormais bien redressé. Plus tôt, des siècles enflammés de Kusal Mendis et Sadeera Samarawickrama ont guidé le Sri Lanka à 344 pour 9 overs sur 50. En choisissant de frapper en premier, le Sri Lanka a perdu un premier guichet de Kusal Perera mais ils sont revenus sur la bonne voie. Mendis a fracassé 122 points tandis que Sadeera en a marqué 108. (Carte de score en direct | Tableau des points)

Voici les mises à jour en direct du match de la Coupe du monde ODI 2023 entre le Pakistan et le Sri Lanka :