ODI Angleterre vs Sri Lanka : Tammy Beaumont cherche à ajouter de l’expérience et de l’énergie alors que l’équipe vise à revenir sur la voie de la victoire | Actualités sur le cricket

Tammy Beaumont espère que son retour et celui de Nat Sciver-Brunt dans l’équipe anglaise de l’ODI qui affrontera le Sri Lanka ajouteront de l’expérience et de l’énergie à l’équipe.

L’Angleterre a été battue 2-1 lors de la récente série T20 par le Sri Lanka, qui a remporté sa première victoire en série contre les hôtes avec une victoire par sept guichets lors du troisième match à Derby, et leurs quilleurs lents étaient une fois de plus au premier plan.

Sciver-Brunt est de retour pour l’Angleterre après avoir raté les T20 tandis que Beaumont et Emma Lamb reviennent également pour les ODI qui débutent samedi – en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h30 (premier bal à 11h).

« C’était une série difficile pour les filles, probablement pas ce à quoi elles s’attendaient », a déclaré Beaumont. Actualités Sky Sports.

« Tout le mérite revient au Sri Lanka, ils sont venus et ont très bien joué jusqu’à présent. Les jeunes joueurs de l’équipe apprendront certainement beaucoup et, espérons-le, apprendront rapidement et participeront au match de demain.

« Nous devons mieux jouer avec leurs spinners. Je pense que nous savons depuis un petit moment que notre faiblesse réside potentiellement dans le spin et nous devons l’améliorer rapidement avant d’avoir les Coupes du monde en Inde et au Bangladesh dans les deux prochaines années – donc nous savons que c’est quelque chose sur lequel nous devons travailler, nous devons donc le faire très rapidement.

« Ils vont nous lancer au moins 40 overs de spin demain, donc nous savons ce qui s’en vient et nous avons de meilleurs plans et mieux exécutés. »

Tammy Beaumont dit que la défaite de l’Angleterre dans la série T20 contre le Sri Lanka sera un signal d’alarme pour eux qui jouent contre le spin



Elle a ajouté : « Nous avons moi-même, Emma Lamb et Nat Sciver-Brunt de retour dans l’équipe. Nous sommes désespérés d’apporter beaucoup d’énergie au groupe et, espérons-le, un peu d’expérience, avec moi et Nat en particulier.

« Nous voulons rapidement retrouver le chemin de la victoire et, espérons-le, remporter une série réussie contre le Sri Lanka. »

Beaumont : c’est le meilleur moment pour jouer au cricket féminin

Lydia Greenway est accompagnée de Tammy Beaumont qui donne une masterclass sur la façon dont elle a amélioré son jeu cette année



La série ODI arrive au cours d’un été qui a vu des foules et des chiffres télévisés record pour les événements de cricket féminin, y compris les montagnes russes Ashes dans lesquelles l’Angleterre s’est frayé un chemin après un déficit de 6-0 pour faire match nul 8-8 et refuser à l’Australie une victoire pure et simple. la victoire.

Bientôt suivit la troisième édition de The Hundred, avant que l’Angleterre n’affronte le Sri Lanka dans la série T20, qu’ils affrontent désormais dans une série ODI de trois matchs.

« Je pense que c’est le meilleur moment pour jouer au cricket féminin. À 32 ans, j’aurais aimé avoir cinq ans de moins pour découvrir ce qui va se passer dans les 10 prochaines années ! » dit Beaumont.

Faits saillants alors que l’Angleterre s’est effondrée contre le Sri Lanka, offrant aux touristes une première victoire historique en série T20 contre leurs adversaires



« Cela a été génial pour le football féminin de voir des Ashes à guichets fermés et même dans cette série, nous avons vendu certains des plus petits terrains comme Derby, Hove et Chelmsford.

« C’est formidable de voir et de commencer à initier ce mouvement vers la qualité. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et c’est tout à fait vrai pour le moment. C’est tout simplement génial d’en faire partie et maintenant une jeune fille ou un jeune garçon du même âge peut à la fois voir une carrière dans le jeu – que ce soit en tant que professionnel ou de toute autre manière, je pense simplement que c’est génial. «

Équipe ODI féminine d’Angleterre Heather Knight (capitaine), Tammy Beaumont, Maia Bouchier, Alice Capsey, Kate Cross, Charlie Dean, Lauren Filer, Mahika Gaur, Danielle Gibson, Sarah Glenn, Bess Heath, Amy Jones, Emma Lamb, Nat Sciver-Brunt.

Angleterre vs Sri Lanka – Série ODI féminine

Premier ODI : Samedi 9 septembre (Chester-le-Street) – départ 11h

Deuxième ODI : Mardi 12 septembre (Northampton) – départ à 12h30

Troisième ODI : Jeudi 14 septembre (Leicester) – départ à 12h30

Tous les matchs sont en direct sur Sky Sports Cricket à partir du premier ODI samedi à partir de 10h30, premier ballon à 11h.

