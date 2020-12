Le premier match international d’un jour entre l’Afrique du Sud et l’Angleterre prévu pour Newlands vendredi a été déplacé à dimanche après qu’un joueur de l’équipe locale a été testé positif pour COVID-19[feminine.

Cricket South Africa (CSA) a déclaré que la dernière série de tests de jeudi avait permis à un joueur sud-africain non identifié d’obtenir un résultat positif, le troisième du camp dans la série limitée de six matchs.

«Cette décision est le résultat d’un test positif par un joueur de l’équipe Proteas COVID-19[feminine après la dernière série de tests programmés par les équipes, menée jeudi avant les ODI », a déclaré le CSA dans un communiqué.

«Dans l’intérêt de la sécurité et du bien-être des deux équipes, des officiels de match et de toutes les personnes impliquées dans le match, le PDG par intérim de l’ASC, Kugandrie Govender, et le PDG de la BCE, Tom Harrison, ont accepté de reporter le premier match. jeûner jusqu’à dimanche. «

Cela signifie qu’il y aura des ODI consécutifs à Paarl et à proximité du Cap dimanche et lundi, avant la fin de la série mercredi à Newlands.

L’Angleterre a remporté la série Twenty20 récemment achevée 3-0.