Odeur élégante et divine – Hollywood Life

Trouver le parfum parfait pour vous peut être une tâche difficile, mais gratifiante une fois que vous y parvenez. Sofia Richie est devenue la nouvelle it-girl, avec des femmes du monde entier copiant chacun de ses mouvements. Qu’il s’agisse de sa routine de soins et de maquillage, de ce qu’il y a dans sa garde-robe, ou même du parfum qu’elle porte ! Elle a révélé à ses abonnés TikTok que son parfum préféré est le Jo Malone Spray de Cologne Poire Anglaise & Freesia — qui est le parfum parfait pour l’automne, combinant le parfum des paires fraîches et des freesias blancs. Sofia a posté un TikTok alors qu’elle se préparait pour un « joli petit dîner » avec son mari, décrivant le parfum comme « estival et délicieux ».

Le parfum est polyvalent : vous pouvez le porter pour un rendez-vous amoureux (tout comme Sofia), lors d’une fête, ou vous pouvez même l’utiliser comme parfum de tous les jours. Jo Malone décrit le parfum comme « succulent et doré », avec en note de tête une poire Williams — qui ajoute un aspect moelleux, frais et mûr au parfum, le freesia est la note de cœur — qui est délicate et florale, tandis que le note de fond de Patchouli — qui ajoute une légère touche boisée. C’est un parfum tellement unique et tout le monde vous demandera de savoir quelle odeur vous sentez si divine !

Non seulement ça sent absolument divin, mais le flacon de parfum constitue un décor parfait. Grâce à son design simpliste, vous pouvez le garder accessible sur votre comptoir : il ressemblera simplement à un élément de décoration. Plus besoin de fouiller dans les tiroirs pour trouver votre parfum préféré ! Si vous cherchez à canaliser la Sofia Richie qui est en vous, ce parfum est la première étape parfaite : vous ressentirez et sentirez votre meilleur absolu.