Odell Beckham révèle son « plus grand regret » sur la photo du bateau des Giants

NFL

Odell Beckham Jr. a révélé ce qui s’est réellement passé la nuit où la tristement célèbre photo du bateau des Giants a été prise en 2017, et a expliqué pourquoi cela le rend fou quand les gens en plaisantent encore.

Le receveur des Ravens – qui était le 12e choix au total des Giants en 2014 et a passé cinq saisons avec New York – a expliqué ce qui a conduit au voyage à Miami, où lui et ses anciens coéquipiers des Giants, dont Victor Cruz et Sterling Shepard, ont été photographiés le un yacht après leur victoire de fin de saison contre les Washington Redskins (maintenant les Washington Commanders).

Les Giants étaient en route vers les séries éliminatoires après cette victoire du 31 décembre, et Beckham a déclaré que lui et ses coéquipiers voulaient juste se défouler un peu pour célébrer la nouvelle année avant leur match wild-card avec les Packers, qui s’est avéré être serait une défaite désastreuse 38-13.

“Tous les garçons sont au top”, a déclaré Beckham lors d’une apparition dans le dernier opus de la série. Podcast « Punchline », animé par son coéquipier Marlon Humphrey. « C’est le Nouvel An ce soir-là. Tu vas aller faire la fête, que tu sors à New York ou à Miami. On a décidé qu’on allait y aller, passer une bonne nuit, remonter dans l’avion et sortir de là, pas de problème.

La tristement célèbre photo du bateau des Giants en janvier 2017. X/@BoatTripRecord

«… La nuit arrive. On appelle les pilotes, il se passe quelque chose, le vol va être retardé jusqu’à 6 heures du matin maintenant.

«… Alors on finit par aller à une afterparty où il y avait Trey Songz, Justin Bieber. Nous étions juste en train de donner un coup de pied… paralysant. C’était une maison qui était au bord de l’eau. Un bateau finit par sortir là-bas… Je me dis : « … Nous allons y aller et ensuite revenir. »

Beckham a ensuite expliqué qu’il n’avait rien emballé pour la nuit et qu’il avait fini par emprunter les bottes Timberland de Cruz.

Odell Beckham Jr. parle de son mandat avec les Giants sur le podcast « Punch Line with Marlon Humphrey » le 16 janvier 2023. Podcast YouTube/Punch Line

“Si vous regardez la photo maintenant que je vous raconte l’histoire, vous pourrez dire que personne sur ce bateau ne pensait que sa photo serait publiée avant d’aller aux séries éliminatoires”, a-t-il déclaré.

« Le soleil brille sur toi, ta chemise est enlevée. Nous ne dormons pas, nous sommes fatigués, nous sommes prêts à rentrer à la maison, nous étions prêts à rentrer à la maison. Nous avons déjà passé notre nuit, nous avons fait ce qu’il fallait faire.

« … C’est une chose imprévue qui se passait… Je ne pensais pas que cette photo serait un jour prise, publiée, et je ne voulais pas non plus la prendre. J’ai aussi l’impression qu’une image peut illustrer un moment, beaucoup de mots, mais elle ne peut pas illustrer ce qui se passait réellement à ce moment-là.

Beckham n’a pas voulu révéler le nom de la personne qui a posté la photo.

Le receveur des Giants de New York, Odell Beckham Jr. (13 ans), réussit une capture à une main pour un touché contre le cornerback des Cowboys de Dallas, Brandon Carr (39 ans), au deuxième quart du stade MetLife à East Rutherford, dans le New Jersey, le 23 novembre 2014. PA

« Avec le recul, était-ce la meilleure décision de simplement s’amuser au Nouvel An ou de sortir le soir ? Non.”

« Quand la photo est sortie, l’énergie — je suis une personne extrêmement énergique… tout le monde autour de moi, même en moi-même, j’avais l’impression que nous avions perdu.

« J’ai eu la meilleure semaine d’entraînement, je ne me suis pas laissé déranger, j’ai essayé de danser… mais au fond de moi, quelque chose n’allait pas. L’attention avait été déplacée des Giants de New York contre les Packers de Green Bay vers cette histoire de bateau.

« Mon plus grand regret dans tout cela est que cet incident ait permis que cela se produise. Non pas que j’y sois allé passer un bon moment au Nouvel An. C’est que je me mets dans une situation où cette histoire pourrait être utilisée pour créer une distraction par rapport à ce qui se passe réellement.

Odell Beckham Jr. parle de son mandat avec les Giants sur le podcast « Punch Line with Marlon Humphrey » le 16 janvier 2023. Podcast YouTube/Punch Line

Beckham a rappelé que sa confiance avait été « abattue » avant le match contre un Aaron Rodgers « dans la fleur de l’âge » avec une température de moins 3 degrés à Green Bay en janvier.

“Mon plus grand regret est d’avoir permis que cela se produise”, a-t-il déclaré. « La confiance avait été ébranlée… L’énergie avait été déplacée… c’était une énergie que je ne pouvais pas surmonter. Je ne pouvais pas prier pour que cela disparaisse, je ne pouvais pas souhaiter que cela disparaisse.

« En entrant dans le stade, même en m’entraînant toute la semaine précédente, je sentais que c’était fait. La confiance avait été abattue. S’il y avait confiance, l’énergie aurait été déplacée.

« Si nous avions gagné, oui, cela aurait été emblématique, mais pour moi, c’était une énergie que je ne pouvais pas surmonter moi-même. Je ne pouvais pas prier pour que cela disparaisse, je ne pouvais pas souhaiter que cela disparaisse. C’était lourd. »

Le receveur des Ravens de Baltimore, Odell Beckham Jr. (3), attrape une passe alors que le cornerback des Dolphins de Miami, Kader Kohou (4), défend pendant la première moitié d’un match de football de la NFL à Baltimore, le dimanche 31 décembre 2023.

PA

Beckham a également mis fin aux récentes rumeurs selon lesquelles il aurait prévu de louer un immense yacht appelé « The Spirit of Baltimore » pour les joueurs offensifs des Ravens avant les séries éliminatoires.

« Bulls-t », a déclaré Beckham. “Ça me fâche. Ces plans n’ont jamais été réalisés. C’est comme si la blague perdurait. Cette blague est faible et jouée.

“Depuis, je suis devenu père, j’ai gagné tout un Super Bowl [with the Rams], je suis devenue trois personnes différentes, trois évolutions de moi-même depuis ce temps. C’est comme rappeler à quelqu’un son passé, du genre : « Oh, tu ne pourras jamais changer. »

La vie de Beckham a changé depuis son passage avec les Giants, au cours duquel il a réussi son célèbre attrapé à une main dans « Sunday Night Football ».

Après deux saisons à Cleveland, Beckham a été échangé aux Rams et a remporté un Super Bowl en 2022.

Quelques jours après avoir remporté son premier championnat, Beckham et son désormais ex-petite amie Lauren Wood ont accueilli leur fils Zydn le 17 février.

Le triple joueur du Pro Bowl a signé un contrat d’un an avec les Ravens en avril dernier.

Les Ravens (13-4) accueillent les Texans de Houston (11-7) en ronde de division samedi à 16h30











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo