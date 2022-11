Odell Beckham Jr. poursuit Nike pour 20 millions de dollars pour retenue de paiements

Odell Beckham Jr. poursuit Nike en affirmant que la marque retient les paiements pour plus de 20 millions de dollars sur son équipement personnalisé.

D’ici la fin du mois, Odell Beckham Jr. prévoit de signer un nouveau contrat pour ce qu’il veut être sa nouvelle maison. Plus besoin de vivre dans une valise et d’aller d’équipe en équipe. Son retour des Rams semble peu probable après que l’équipe l’aurait rabaissé sur des offres de retour. Ceci après qu’il ait fait la différence lors de leur victoire au Super Bowl plus tôt cette année. Une partie surprenante du retour d’Odell est sa décision de poursuivre son partenaire de longue date Nike.

Odell Beckham Jr. poursuit Nike en affirmant que la société retient des millions sur son équipement Nike personnalisé.

Selon TMZ, Odell Beckham Jr. pense que Nike retient 20 millions de dollars et “invente” des moyens de ne pas le payer. Dans le procès, il est révélé qu’Odell voulait rejoindre Adidas en 2017. Nike exerçant son droit d’égaler l’offre d’Adidas a empêché le changement. Les choses ont tourné au vinaigre après que son paiement de 2,6 millions de dollars en mars 2022 manquait de 2 millions de dollars sans raison. Après avoir fait preuve de diligence raisonnable, Odell a appris qu’il avait été retenu parce qu’il avait personnalisé son équipement Nike. Nike affirme qu’il a commis des violations de chaussures et de gants lorsqu’il a personnalisé son équipement. OBJ est connu pour personnaliser son équipement et le rendre plus luxueux. De plus, il prétend qu’il devait le faire parce que Nike ne lui donnerait pas de crampons assortis à son uniforme des Rams. OBJ a publié une déclaration sur la situation et vous pouvez ressentir la déception face à la situation tout au long de la déclaration.

“Être un athlète Nike et une icône de la marque était un rêve que j’avais depuis que j’étais un jeune garçon. Je voulais être le prochain Michael Jordan, Bo Jackson, LeBron James ou Kobe Bryant dans la Nike Family. “Lorsque Nike a exercé son droit de premier refus pour correspondre à l’offre d’Adidas et m’a non seulement gardé en tant qu’athlète Nike, mais a également fait de moi l’une de leurs icônes de marque – mon rêve s’était réalisé.” “Malheureusement, Nike n’a pas honoré ses engagements. Tout au long de notre partenariat, j’ai tenu ma promesse et rempli mes obligations envers la marque. Je suis extrêmement déçu d’avoir dû prendre ces mesures pour garantir que Nike respecte ses obligations et ses promesses. OBJ a poursuivi « Aujourd’hui, je prends position non seulement pour moi, mais pour créer un précédent pour tous les athlètes qui ont consacré leur vie au sport qu’ils aiment, en particulier ceux qui n’ont pas les moyens de se défendre. Nous sommes tenus responsables du respect de nos obligations en vertu de nos contrats, mais nous devons également tenir des entreprises puissantes comme Nike responsables du respect de leurs engagements également. “J’ai hâte de résoudre ce problème et j’espère que nous pourrons entamer une véritable conversation sur la protection des athlètes et de leurs droits. Cela arrive trop souvent dans l’industrie du sport et il est temps de changer. “Comme il s’agit désormais d’une affaire juridique, veuillez adresser toute question à mon avocat, Daniel Davillier.”

Odell pense que les pénalités fabriquées sont une façon pour Nike d’essayer de lui faire signer un accord moins lucratif. Il prétend qu’ils l’ont affranchi de 20 millions de dollars et qu’il veut son argent. Il sera intéressant de voir comment cela se passe et l’impact que cela aura sur le Shoe Surgeon qui fabrique la plupart de son équipement personnalisé.

