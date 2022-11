Odell Beckham Jr. organise une fête d’anniversaire étoilée avec Devin Booker, Lil Baby, Justin Bieber, Kendall Jenner, et plus encore.

Odell Beckham Jr. a eu une carrière folle qui le place littéralement dans une ligue à part. De LSU à New York, il a apporté l’arrogance, l’audace et le style à la NFL. Bien sûr, cela n’a pas été bien accueilli par tout le monde, mais malheureusement pour eux, ceux qui n’aimaient pas cela ne pouvaient pas comparer en termes de compétences. On parle encore de la prise à une main d’Odell chaque saison et même après un passage à Cleveland, Odell a prospéré avec les Rams et est devenu champion du Super Bowl. La victoire du Super Bowl a coûté cher car Odell s’est blessé en milieu de match après avoir fait la différence. Bien qu’il soit peut-être en pleine rééducation, cela ne l’a pas empêché de profiter de son 30e anniversaire avec style.

Odell Beckham Jr. célèbre son 30e anniversaire avec une liste d’invités étoilée

Au lieu d’annoncer la nouvelle où il finira cette saison, Odell Beckham Jr. a passé son 30e anniversaire à West Hollywood entouré d’un who’s who d’amis de premier plan.

Justin et Hailey Bieber, Kendall Jenner, Chris Brown, Kim Kardashian, Tristan Thompson, Lil Baby, Idris Elba, Damson Idris, Lori Harvey, Justine Skye, Devin Booker et bien d’autres se sont tous présentés pour cette somptueuse occasion.

Si vous vous demandiez quand Odell prévoyait de retourner dans la NFL, il semble maintenant que sa fête est passée, il est prêt à revenir et à gérer les affaires.

Il semble qu’une réponse sur son avenir pourrait arriver cette semaine. Après tout, il est passé par là, une chose est sûre, il s’occupera des affaires sur le terrain.