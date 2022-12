Odell Beckham Jr: les Cowboys de Dallas rejettent l’offre de contrat au receveur d’agent libre en raison de problèmes de blessure au genou | Nouvelles de la NFL

Odell Beckham Jr est actuellement agent libre après avoir déchiré son ACL lors de la victoire du Super Bowl des Rams de Los Angeles la saison dernière

Odell Beckham Jr a mis fin à sa visite de plusieurs jours avec les Cowboys de Dallas sans contrat, avec des rapports aux États-Unis indiquant que les Cowboys s’inquiètent de la disponibilité du receveur vedette pour le reste de la saison 2022 alors qu’il poursuit sa convalescence après une déchirure du LCA dans son genou gauche.

Beckham était dans les installations des Cowboys lundi et mardi de cette semaine, passant lundi soir avec le secondeur Micah Parsons et le demi de coin Trevon Diggs au match NBA des Dallas Mavericks, utilisant les sièges du propriétaire Jerry Jones. Il a également eu des visites avec les Giants de New York et les Buffalo Bills au cours du week-end.

Interrogé à la mi-temps du match des Mavericks sur les chances des Cowboys de le signer, Beckham a répondu ESPN‘s Tim MacMahon avec un grand sourire: “C’est une bonne possibilité.”

Mais, selon les rapports, les Cowboys ont des doutes quant à savoir si Beckham est complètement remis de la blessure au genou dévastatrice qu’il a contractée en jouant pour les Rams de Los Angeles lors de leur victoire au Super Bowl contre les Bengals de Cincinnati en février.

Odell Beckham Jr s’est blessé au LCA lors de la victoire des Los Angeles Rams au Super Bowl en février

Les prédictions initiales étaient que Beckham serait prêt à jouer à la mi-novembre, mais ce délai a déjà été prolongé.

Le joueur de 30 ans a rencontré les médecins de l’équipe des Cowboys lundi mais, préoccupé par sa disponibilité pour le reste de la saison 2022 – et avec les séries éliminatoires dans un mois seulement – ​​Jones a déclaré mardi dans son émission de radio hebdomadaire de Dallas, il était “pas du tout confiant” de signer Beckham jusqu’à ce qu’il le voie s’entraîner.

Jones a cependant ajouté qu’il “appréciait chaque minute” que l’équipe avait passée avec Beckham et a promis de maintenir le dialogue entre les deux parties “actif”.

L’entraîneur-chef des Cowboys, Mike McCarthy, a déclaré lors de sa conférence de presse mercredi qu’il pensait que la visite s’était “très bien déroulée”, et sur Beckham en particulier, il a dit qu’il “aimait son ambiance” et “appréciait tout de notre conversation”.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un aperçu des meilleurs jeux offensifs des Cowboys de Dallas de la saison 2022 jusqu’à présent Un aperçu des meilleurs jeux offensifs des Cowboys de Dallas de la saison 2022 jusqu’à présent

Les Cowboys, assis confortablement dans les places éliminatoires de la NFC à 9-3 cette saison, recherchent un contributeur immédiat en attaque qui serait disponible pour jouer cette saison et dans une éventuelle course en séries éliminatoires.

Jones avait déclaré que Beckham jouer cette saison était “primordial” pour qu’un accord soit éventuellement conclu. Mais, selon Réseau NFL journaliste Jane Slater, “le manque d’entraînement de Beckham lors de sa visite – et ce que cela implique sur son état de rétablissement – a rendu Dallas moins optimiste quant à la conclusion d’un accord qu’avant la visite.”

Réseau NFLIan Rapoport a depuis rapporté que Beckham est maintenant rentré chez lui en Arizona pour “discuter de ses options avec sa famille et décider quelles seront ses prochaines étapes”.

L’année dernière, Beckham a accepté les conditions avec les Rams le 11 novembre après avoir organisé sa libération des Browns de Cleveland. Au cours de leur course au titre du Super Bowl, il a réussi 21 attrapés pour 288 verges et deux touchés en séries éliminatoires avant de subir sa blessure déchirée au LCA lors du Super Bowl LVI.

Les Rams avaient de nouveau été les favoris pour reprendre la signature de Beckham, mais le record désespérément décevant de 3-9 des champions en titre cette saison a conduit le receveur de l’agent libre à explorer des options alternatives.

Trois fois Pro Bowler, Beckham a 531 attrapés en carrière pour 7367 verges et 56 touchés en 96 matchs avec les Giants (2014-18), les Browns (2019-21) et les Rams (2021) au cours de sa carrière de huit ans dans la NFL depuis qu’il est pris avec le 12e choix au total lors du repêchage de la NFL 2014.

Beckham a connu un début de vie record dans la ligue, avec trois saisons consécutives de 1 300 verges pour commencer sa carrière et au cours de son année recrue, il s’est annoncé sur la scène mondiale avec un incroyable touché à une main pour les Giants, contre les Cowboys.

Beckham s’est cassé la jambe en 2017, le gardant à l’écart pendant la majeure partie de cette saison. Il a été échangé aux Browns en 2019, mais sa deuxième saison avec l’équipe s’est terminée prématurément avec une première blessure déchirée au LCA. Il est revenu à l’action en 2021 mais a organisé sa libération de l’équipe après les critiques de son père sur les réseaux sociaux sur la façon dont il était utilisé à Cleveland.

