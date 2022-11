Odell Beckham Jr: Le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, dit que le receveur vedette «pourrait avoir l’air plutôt bien» dans le casque vedette des Cowboys | Nouvelles de la NFL

Odell Beckham Jr pourrait-il se diriger vers les Cowboys de Dallas cette saison ?

Les Cowboys de Dallas sont l’une des équipes qui se battraient pour la signature d’Odell Beckham Jr, selon des informations aux États-Unis, et le propriétaire Jerry Jones n’a rien fait pour dissiper ces rumeurs mardi en disant que le logo vedette de l’équipe “pourrait ressembler plutôt bien” sur le récepteur superstar.

Beckham est actuellement un agent libre, après avoir remporté le Super Bowl avec les Rams de Los Angeles l’année dernière mais s’être blessé dans le jeu lui-même, déchirant son ACL gauche en première mi-temps.

Les rapports suggèrent que Beckham vise un retour sur le terrain de football début décembre… mais avec quelle équipe ? Les Rams avaient été favoris pour reprendre la signature de Beckham, mais ont depuis subi un début de saison décevant 3-5.

Les Buffalo Bills (6-2) ont été fortement liés à OBJ, et le directeur général Brandon Beane a déclaré la semaine dernière qu’ils seraient “fous” de ne pas envisager de le signer, tandis que le directeur général des New York Giants (6-2), Joe Schoen, a déclaré qu’il “envisagerait” d’avoir une conversation sur une éventuelle réunion du large qui a passé ses cinq premières saisons dans la NFL à New York.

Et maintenant, Jones et les Cowboys se sont fermement placés dans le mélange. “Odell est quelqu’un que nous apprécions dans le monde entier pour ce qu’il est en tant que concurrent”, a déclaré Jones sur une station de radio locale de Dallas.

“Je sais que la star des Cowboys sur ce casque, quand il le met, pourrait être plutôt belle.”

Jones a ajouté: “Nous devrions être conscients qu’il sort de cette blessure, mais il a montré qu’il pouvait le faire, et bien le faire l’année dernière.

“Je pense qu’un joueur vétéran, comme Odell, mon expérience a été lorsque nous avons fait venir un joueur vétéran, ils ont démarré en termes de capacité à concourir.

“Ce n’est généralement pas un facteur important lorsque nous pensons à savoir si un joueur peut ou non s’adapter.”

La Réseau NFL a rapporté cette semaine qu’aucune décision sur OBJ n’est attendue avant Thanksgiving.

Les Cowboys cherchent à renforcer une salle de réception qui est actuellement dirigée par le joueur de troisième année CeeDee Lamb, avec Michael Gallup et Noah Brown servant de pièces complémentaires. L’équipe a quitté son ancienne cible n ° 1 Amari Cooper pendant l’intersaison, l’échangeant avec les Browns de Cleveland.

Selon Réseau NFL‘s Ian Rapoport, les Cowboys ont tenté de faire un échange pour le receveur vétéran Brandin Cooks des Texans de Houston à la date limite d’échange de mardi dernier, alors qu’ils ont également fait une offre pour le receveur des Broncos de Denver Jerry Jeudy, selon Tom Pelissero.

Dallas n’a pas de receveur dans le top 15 de la ligue en termes de métrage ou de prises de touché en 2022. C’est pourquoi ils se positionnent si fermement dans la poursuite d’OBJ, le même receveur dont l’incroyable attrape de touché à une main contre le Les Cowboys dans sa superbe saison de recrue l’ont catapulté au rang de célébrité.

Beckham, trois fois sélectionné au Pro Bowl, a récolté 305 verges sur réception et cinq touchés pour les Rams en huit matchs de saison régulière l’an dernier. ajoutant 288 verges supplémentaires et deux touchés dans leur série éliminatoire.

Il a 531 réceptions pour 7 367 verges et 56 touchés en 96 matchs en carrière (91 départs) avec les Giants (2014-18), les Browns (2019-21) et les Rams.

