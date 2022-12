Odell Beckham Jr: le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, dit aux fans de «se tenir prêt» à une décision sur la signature éventuelle d’un receveur d’agent libre | Nouvelles de la NFL

Le propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones, a poursuivi la signature du receveur d’agent libre Odell Beckham Jr

Le propriétaire des Dallas Cowboys, Jerry Jones, a dit aux fans de “se tenir prêt” à la possible signature de l’agent libre Odell Beckham Jr., ajoutant que “cette chose pourrait casser”.

Beckham a profité d’une visite de plusieurs jours avec les Cowboys plus tôt ce mois-ci, mais est reparti de Dallas – ainsi que des visites avec les Giants de New York et les Buffalo Bills – sans contrat en raison des inquiétudes signalées concernant son rétablissement de l’ACL déchiré qu’il a subi pendant les Rams de Los Angeles lors de leur victoire au Super Bowl LVI contre les Bengals de Cincinnati en février.

Jones a déclaré pas plus tard que mardi, dans une interview avec une station de radio locale de Dallas, que Beckham “n’est pas prêt à jouer pour le moment”, et que l’équipe avait apparemment abandonné sa poursuite du receveur lors de la signature de l’ancien Indianapolis. Les Colts ont écarté TY Hilton mardi.

Mais Jones a depuis suggéré que les Cowboys pourraient encore conclure un accord pour Beckham, 30 ans, tout en ajoutant que cela devrait être fait “le plus tôt possible”.

Odell Beckham Jr s’est blessé au LCA lors de la victoire des Los Angeles Rams au Super Bowl en février

“Je ne veux pas en parler, mais attendez”, a déclaré Jones lors de la dernière réunion des propriétaires de la NFL cette semaine. “Cette chose pourrait casser.

“Les grands joueurs font de grands jeux. Les grands font des jeux exceptionnels. Et donc j’espère que nous avancerons ici, où une poignée de grands jeux pourraient faire la différence dans un championnat du monde.”

Les Cowboys ont une fiche de 10-3 cette année, occupant actuellement la tête de série n ° 5 et une place de joker dans le tableau des séries éliminatoires de la NFC avec quatre matchs de la saison régulière à jouer.

Faits saillants des Houston Texans contre les Dallas Cowboys de la semaine 14 de la saison NFL.

Ils peuvent décrocher une place en séries éliminatoires dès ce dimanche avec une victoire aux Jaguars de Jacksonville (5-8), alors qu’ils pourraient également encore revendiquer le titre de la division NFC Est, avec un affrontement contre les leaders actuels des Eagles de Philadelphie (12-1) pour venez la veille de Noël.

L’année dernière, Beckham a accepté les conditions avec les Rams le 11 novembre après avoir organisé sa libération des Browns de Cleveland. Au cours de leur course au titre du Super Bowl, il a réussi 21 attrapés pour 288 verges et deux touchés en séries éliminatoires avant de subir la blessure déchirée du LCA pendant le Super Bowl lui-même.

Trois fois Pro Bowler, Beckham a 531 attrapés en carrière pour 7367 verges et 56 touchés en 96 matchs avec les Giants (2014-18), les Browns (2019-21) et les Rams (2021) au cours de sa carrière de huit ans dans la NFL depuis qu’il est pris avec le 12e choix au total lors du repêchage de 2014.

Retour sur la capture à une main emblématique d'Odell Beckham Jr pour les Giants de New York contre les Cowboys de Dallas il y a huit ans.

Beckham a connu un début de vie record dans la ligue, avec trois saisons consécutives de 1 300 verges pour commencer sa carrière et au cours de son année recrue, il s’est annoncé sur la scène mondiale avec un incroyable touché à une main pour les Giants, contre Dallas.

Dans le cadre de sa visite avec les Cowboys plus tôt ce mois-ci, Beckham a assisté à un match NBA des Dallas Mavericks avec le secondeur Micah Parsons et le demi de coin Trevon Diggs, en utilisant les sièges de Jones au bord du terrain. Interrogé à la mi-temps du match sur les chances des Cowboys de le signer, Beckham a répondu ESPN‘s Tim MacMahon avec un grand sourire: “C’est une bonne possibilité.”

