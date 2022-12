Odell Beckham Jr. explique pourquoi il a été expulsé du vol de Miami

James Lebron’ La boutique n’est plus exclusif à HBO MAX et a trouvé une nouvelle maison. Amazon accueillera désormais le talk-show du salon de coiffure lors de ses émissions de football du jeudi soir. Mav Carter, LeBron et Paul parlent de football avec un invité très spécial. Par exemple, le segment est similaire à celui de Payton et Eli pendant Monday Night Football.

L’un des invités de cette semaine était Odell Beckham Jr. et avant qu’il ne puisse s’asseoir, Mav Carter a posé des questions sur son récent drame de vol. Récemment, il a été escorté d’un vol à destination de LAX après avoir apparemment refusé d’utiliser sa ceinture de sécurité.

“Ils m’ont réveillé pour me dire qu’ils ne pouvaient pas me réveiller.” Beckham a dit à Maverick Carter et co.

«Ils ont dit que j’étais inconscient et indiscipliné ou quels que soient les mots qu’ils ont utilisés. Et je me dis si c’est le cas, pourquoi y a-t-il six policiers autour de moi et pas six ambulanciers ou ambulanciers ? C’était juste fou, c’était quelque chose qui, c’est ce que c’est. J’ai appris ma leçon : mettez ma ceinture de sécurité avant de vous endormir.