Odell Beckham Jr. crie Saquon Barkley alors que les Géants bouleversent les Vikings

Commencez à répandre la nouvelle – les Giants de New York sont de retour.

Les Giants sont devenus la première équipe sur route à remporter les séries éliminatoires de la NFL en 2022, battant les Vikings du Minnesota 31-24 dans une victoire bouleversée. Cela a marqué les débuts en séries éliminatoires de l’entraîneur-chef Brian Daboll, du quart-arrière Daniel Jones et du porteur de ballon Saquon Barkley, et la première victoire en séries éliminatoires des Giants depuis leur victoire au Super Bowl contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre il y a près de 11 ans.

Jones a réussi 301 verges, deux touchés et aucune interception tout en se précipitant pour un sommet de 78 verges. Barkley a également enregistré 109 verges au total et deux touchés au sol, et la gestion du jeu de Daboll a mérité des éloges alors que les Giants ont pris une avance de 17-7 et n’ont jamais traîné.

LeBron James et l’ancien receveur étoile des Giants Odell Beckham Jr. faisaient partie de ceux qui ont réagi à la victoire bouleversée alors que Daboll, Jones et Barkley ont tous obtenu beaucoup de crédit.

Brian Daboll, entraîneur NFL de l’année ?

Saquon Barkley explosif dans ses débuts tant attendus en séries éliminatoires

Daniel Jones est allé plein ‘Danny Dimes’

Les géants ont retrouvé leur fanfaronnade !

Pendant ce temps, à Green Bay…

