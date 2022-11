Odell Beckham escorté hors de l’avion par des flics pour avoir refusé de sortir

Chaque jour, Odell Beckham Jr. se rapproche de la rupture d’Internet lorsqu’il annonce sa décision sur l’équipe qu’il rejoindra. Dimanche n’était pas ce jour-là, mais il a suscité une frénésie Internet pour une raison différente.

Odell Beckham Jr. a connu une vague de hauts et de bas au cours de la dernière année. Le receveur large a été radié par beaucoup lorsqu’il a été coupé des Browns de Cleveland. Pas même quelques mois plus tard, il était un Ram de Los Angeles et contrôlait le Super Bowl 2022. Il est ensuite devenu champion du Super Bowl et a remporté sa première bague, mais non sans coût. Lors d’un jeu sans contact dans le Super Bowl, il s’est déchiré le ligament croisé antérieur. Quelques semaines plus tard, son fils est né mais en même temps il était un agent libre avec un avenir incertain.

Odell Beckham Jr. escorté hors de l’avion pour avoir prétendument refusé d’attacher sa ceinture de sécurité, étant “in & out of Consciousness”

Odell Beckham Jr. serait autorisé à revenir dans la NFL cette semaine et plusieurs équipes veulent signer le receveur large. Il a même été aperçu lors d’un match des Miami Heat, suscitant des rumeurs selon lesquelles les Dolphins pourraient même être intéressés à le signer.

Malheureusement pour lui, son vol de retour à Los Angeles a fini par éclipser ces spéculations.

Un agent de bord sur un vol à destination de Los Angeles affirme qu’Odell ne se conformerait pas à une demande d’attacher sa ceinture de sécurité. Il a également été allégué qu’il était conscient et inconscient, ce qui a alarmé l’équipage qui craignait qu’il n’ait eu une urgence médicale une fois dans les airs.

Après avoir été invité à sortir de l’avion, le NFLer aurait refusé, ce qui aurait incité les autorités aéroportuaires à s’impliquer. Les autorités auraient réussi à le faire sortir sans incident.

Odell s’est rendu sur Twitter pour laisser échapper un vague tweet vraisemblablement sur la situation. Considérant qu’il négocie un nouveau contrat avec une nouvelle équipe, nous doutons qu’il donne sa version de l’histoire de si tôt. Parfois, il est préférable de se taire et de laisser passer la situation avant de gâcher le sac.