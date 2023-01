Odele, la fille de John Ventimiglia, star des “Sopranos”, est décédée à 25 ans

Odele, la fille de la star des “Sopranos” John Ventimiglia, est décédée à l’âge de 25 ans.

La fille de l’acteur est décédée le 12 janvier, selon un post Facebook partagé par sa mère, Belinda Cape. Les représentants de Vintimille n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.

“Le cœur brisé de devoir publier l’avis de funérailles de notre chérie Odele”, a écrit Cape dans le message sur les réseaux sociaux.

‘THE SOPRANOS’ TONY SIRICO REÇOIT DES HOMMAGES DE CO-STARS MICHAEL IMPERIOLI, LORRAINE BRACCO ET PLUS

“Sa sœur Lucinda et moi avons été submergées par les messages de soutien et d’amour que nous avons reçus, et vos souvenirs de la façon dont Odele était chérie pour tant de personnes. Odele était très aimée et laisse un énorme vide dans nos vies. Odele laisse dans le deuil sa sœur, Lucinda Ventimiglia, sa mère, Belinda Cape, son père John Ventimiglia, et sa fille bien-aimée Shiloh.”

Les funérailles ont eu lieu le 26 janvier. Aucune cause de décès n’a été donnée.

Ventimiglia a joué le rôle du propriétaire du restaurant dans “The Sopranos”.

Au lieu de fleurs, la famille a demandé des dons pour aider à financer les futures études de la fille d’Odele. Un GoFundMe a été créé et la co-star des “Sopranos” Steven Van Zandt et Maureen Van Zandt ont fait don de 500 $, selon Page Six.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le spectacle a perdu de nombreux membres de la distribution au cours de la dernière année.

Robert LuPone est décédé d’un cancer du pancréas en août 2022. Il a joué le rôle du Dr Bruce Cusamano, médecin de famille et voisin de Tony Soprano.

Paul Herman est décédé en mars 2022. Il était connu pour son rôle de Peter “Beansie” Gaeta dans “The Sopranos”, un ancien dealer d’héroïne devenu pizzeria et propriétaire d’un club.

Bruce MacVittie, qui a joué Danny Scalercio dans la quatrième saison, et Tony Sirico connu pour son rôle de Paul “Paulie Walnuts” Gualtieri, sont tous deux décédés en 2022.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS