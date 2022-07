Odei Onaindia revient au Hyderabad FC

Le Hyderabad FC, champion de la Super League indienne, a encore renforcé son équipe avant la saison à venir avec la signature du défenseur central espagnol Odei Onaindia, a annoncé le club vendredi.

Odei, qui faisait partie de l’équipe lors de la saison 2020-21, revient dans l’équipe où il a joué un rôle crucial dans ce qui était à l’époque une jeune équipe au nouveau look.

“J’ai de très bons souvenirs avec cette équipe et je suis vraiment excité d’être de retour avec eux. Nous étions une famille et j’ai hâte de retourner sur le terrain », a déclaré Odei après avoir signé un contrat d’un an avec le club.

Né et élevé à Lekeitio, en Espagne, le joueur de 32 ans a débuté avec l’Athletic Bilbao avant de se faire un nom avec le CD Mirandes en deuxième division espagnole.

A lire aussi : ISL Transfer News: Le Bengaluru FC signe le défenseur australien Aleksandar Jovanovic

Odei a fait 62 apparitions pour Los Rojillos, jouant un rôle crucial dans leur promotion et emmenant également l’équipe en demi-finale de la Copa del Rey lors de la saison 2019-20.

Il a rejoint la Super League indienne pour rejoindre le Hyderabad FC de Manolo Marquez en 2020 et a eu une saison mémorable car le HFC n’a raté que de peu une place en séries éliminatoires.

Odei a commencé chaque match pour le club lors de la campagne 2020-21 et a été salué comme l’un des meilleurs défenseurs centraux que la ligue ait jamais vu. Il s’est à peine trompé de pied tout au long de la campagne, mais est revenu dans la division Segunda avec Mirandes un an plus tard.

Odei était le capitaine de l’équipe de Mirandes la saison dernière, où il a fait 27 apparitions dans ce qui a été une campagne difficile pour l’équipe espagnole.

L’Espagnol est désormais de retour au Hyderabad FC et rejoindra à nouveau l’équipe de Manolo Marquez. Le coach a toujours fait l’éloge d’Odei et pense qu’il est parfait pour son équipe d’Hyderabad.

“Odei était avec nous lors de la saison 2020-21 et il sait tout, non seulement sur l’ISL, mais aussi sur notre club. C’est un grand défenseur, rapide et très bon tactiquement. Il est un exemple pour tout le monde en tant que professionnel et c’est aussi un très bon coéquipier. Nous sommes très satisfaits de l’avoir à nouveau parmi nous », a déclaré Manolo.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici 7