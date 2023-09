Ødegaard signe un nouveau contrat avec Arsenal jusqu’en 2028

Martin Ødegaard a déclaré qu’il rêvait de remporter des trophées avec Arsenal après avoir pris la décision « évidente » de signer un nouveau contrat avec le club.

Arsenal a annoncé vendredi que le capitaine de son club avait conclu un nouvel accord le liant au club jusqu’en 2028.

Ødegaard devient le dernier joueur à s’engager à long terme avec Arsenal après que William Saliba et Bukayo Saka aient convenu de nouvelles conditions plus tôt cette année.

« Cela montre simplement ce que nous faisons en tant que club », a déclaré Ødegaard aux journalistes. « Les gens veulent être ici dans le cadre du projet. Ce que nous faisons est vraiment spécial et les joueurs voient ce que l’entraîneur veut faire et comment le club progresse, le lien que nous avons maintenant avec les fans.

« Je pense que c’est une évidence pour les joueurs d’en faire partie. Avec autant de jeunes joueurs affamés, c’est un endroit formidable.

« Vous voyez, les joueurs autour de vous veulent faire partie de ce que nous faisons et cela montre à quel point nous sommes connectés en tant qu’équipe. Tous les joueurs veulent la même chose, ils veulent rester longtemps et vraiment se battre pour le club et gagner des choses ensemble. Cela montre le sentiment de famille que nous avons.

« Bien sûr, je pense à [winning trophies]. C’est le grand rêve, le grand objectif, gagner des choses avec le club. C’est pourquoi j’ai également signé ici, car je crois que nous pouvons réaliser de grandes choses. C’est le grand objectif et je suis sûr que si nous travaillons dur, nous pouvons arriver à quelque chose de vraiment sympa. »

Martin Ødegaard a joué un rôle de premier plan pour Arsenal depuis son arrivée permanente en août 2021. Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

Ødegaard a déclaré qu’il pensait que la jeune équipe de Mikel Arteta était prête à répondre aux attentes accrues liées à la deuxième place de la Premier League la saison dernière, avant de dépenser plus de 200 millions de livres sterling (245 millions de dollars) sur le marché estival, y compris la signature record de 105 millions de livres sterling de Declan Rice de West Ham.

« C’est une chose naturelle dans le football », a déclaré Ødegaard. « Les attentes augmentent toujours si vous jouez. Personnellement, j’apprécie cette pression. J’aime l’avoir. Peu importe la pression de l’extérieur, je m’en mettrai toujours plus.

« Je pense que toute l’équipe apprécie la pression. Nous voulons être au sommet, nous battre pour gagner des choses. C’est là que nous allons être donc nous devons profiter de cette pression, nous concentrer sur les bonnes choses et je suis sûr que de bonnes choses arriveront.

« Même si nous sommes une jeune équipe, vous pouvez voir la qualité et la responsabilité que prennent les joueurs. L’expérience n’est pas seulement une question d’âge. C’est aussi ce que vous avez fait. Je pense que les jeunes joueurs que nous avons ont déjà beaucoup de expérience. Bien sûr, nous devons nous améliorer tout le temps. Mais je suis sûr qu’avec la mentalité de toute l’équipe, des joueurs, du staff technique, je suis sûr que nous allons simplement nous améliorer de plus en plus, et je veux faites-en partie. »

Ødegaard était une sensation adolescente lorsqu’il a rejoint le Real Madrid en provenance de Strømsgodset à l’âge de 16 ans, mais sa progression de carrière a ralenti lors des périodes de prêt à Heerenveen, Vitesse et Real Sociedad.

Le joueur de 24 ans a initialement rejoint Arsenal avec un autre prêt en janvier 2021, mais a effectué un transfert permanent de 30 millions de livres sterling plus tard cette année-là et n’a jamais regardé en arrière, marquant 25 buts en 92 apparitions.

« A Madrid, c’était juste un peu différent. J’étais très jeune, j’étais coincé entre la première et la deuxième équipe, puis je me déplaçais en prêt ici et là. Donc je n’ai jamais vraiment eu le temps de m’installer », a-t-il déclaré. .

« À Arsenal, j’ai toujours eu ce sentiment spécial. Même avant de venir ici, je me souviens avoir joué à FIFA et j’ai toujours été Arsenal. J’avais un bon sentiment à propos du club et je me suis amené ici.

« Dès le premier jour, j’ai senti que c’était un bon endroit où être. Avec Mikel bien sûr, après lui avoir parlé, de ce qu’il voulait faire avec l’équipe et le club, de la façon dont tout le monde travaille ensemble pour la même chose. Donc c’est une bonne sensation de rester plus longtemps.

« Je n’ai pas douté de moi [at Real Madrid]mais bien sûr, il y a des moments où vous perdez peut-être un peu confiance en vous, où vous n’êtes pas au meilleur de votre forme et où vous ne performez pas comme vous le souhaiteriez.

« Mais j’ai toujours gardé cette confiance en moi et j’ai toujours été sûr que j’allais changer les choses.

« Vous devez être doué pour ne pas trop vous concentrer sur le monde extérieur. Vous devez vous concentrer sur vous-même, continuer à travailler dur et à faire ce que vous voulez.

« Je pense que le travail acharné paie toujours. J’étais donc plutôt calme. Bien sûr, à certains moments, j’étais un peu déçu, mais j’étais calme et j’ai continué. »