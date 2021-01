Martin Odegaard, nouvel Arsenal, s’est associé à ses coéquipiers pour s’entraîner avant l’affrontement des Gunners avec Manchester United samedi.

Odegaard pourrait être en ligne pour faire ses débuts contre United, après avoir officiellement rejoint Arsenal en prêt pour le reste de la saison.

Le Norvégien a été amené à faire preuve de créativité au centre du parc et devrait rivaliser avec Emile Smith Rowe pour la dixième place.

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, est ravi de l’ajout et pense qu’Odegaard peut offrir à Arsenal quelque chose qui lui manquait.

S’exprimant avant le match contre United, Arteta a déclaré: « C’est un joueur que nous suivons depuis un certain temps et nous pensons qu’il a des qualités spéciales dont nous avons besoin, qui nous ont manqué.

« Maintenant, nous devons lui donner un peu de temps. Il n’a pas joué autant de minutes à Madrid mais il s’est entraîné dur et il a l’air tellement excité, comme nous, d’avoir un autre grand talent dans notre club.

« Il est un peu tôt pour décider [whether he will start against United]. Voyons comment il va à l’entraînement et nous verrons, ne vous inquiétez pas. «

Arteta espère qu’Odegaard pourra avoir un impact majeur sur la saison d’Arsenal, ajoutant: « C’est un spécialiste pour jouer dans les poches, pour jouer aux positions n ° 8 ou 10.