La plupart des joueurs considèrent que se rendre au Real Madrid est un rêve; Martin Odegaard l’a appelé «pas de drame». La vérité est que ce n’était pas ce qu’il voulait – pas encore – mais lorsque le téléphone a sonné en août 2020, il n’avait guère d’autre choix que de retourner à Valdebebas et au club qu’il avait rejoint pour la première fois cinq ans plus tôt à 16 ans. Age. Cinq mois plus tard, il est reparti: signer pour Arsenal en prêt.

En été, il sera de retour, dit-on. Et puis il peut recommencer. Pour l’instant, cependant, il est parti, prenant le sentiment d’une opportunité manquée et arrêtant le développement avec lui – peut-être aussi un peu de regret. La chose la plus décevante à propos du départ d’Odegaard est qu’il était si prévisible et si évitable. Si seulement ils s’en tenaient au plan original. Si seulement il y avait eu un plan.

Le Real Madrid avait accepté qu’Odegaard rejoigne la Real Sociedad en prêt pour deux ans. «Martinxo», l’appelaient-ils, et il était heureux là-bas – ce n’était pas seulement parce que Donosti était peut-être la plus belle ville d’Espagne et qu’il habitait à quelques pas de la plage d’Ondarreta. Jusqu’au verrouillage, il était sans doute le meilleur joueur de la Liga, un milieu de terrain de vision, de toucher et de mobilité.

À 22 ans, il avait le temps de son côté et s’améliorait rapidement. Il était à la place parfaite à la Sociedad, a remis la responsabilité et l’opportunité, la chance de diriger. Il y avait un manager qui comprenait les jeunes joueurs, une équipe pleine de talent et d’ambition, motivée et émergente ensemble, et une atmosphère qui ne ressemblait à aucune de ses expériences. Un endroit qu’il avait l’intention d’être pour une autre année, au moins.

Mais ensuite, en août, le Real Madrid a perdu contre Manchester City en Ligue des champions. Il n’y avait pas d’argent pour les signatures, mais il y avait une «signature» qu’ils pouvaient faire gratuitement: l’un des meilleurs joueurs de la ligue – après le lock-out, il est vrai que l’impact d’Odegaard avait diminué – était le leur contractuellement. Ils s’étaient mis d’accord deux ans: la Real l’avait voulu, il l’avait voulu et Madrid l’avait voulu. Mais maintenant, ils ont décidé de couper court.

« J’ai reçu un appel de Madrid disant qu’ils voulaient que je revienne », a déclaré Odegaard alors qu’il était en mission internationale à la fin de 2020. « C’était naturel, et cela s’est fait rapidement. Ce n’était pas un drame. Il n’y a pas eu de gros argument. » Lorsqu’on lui a demandé s’il parlait à Zidane, il a répondu: « Oui. Lui et le club me voulaient, et c’est ce qui s’est passé. Ils le voulaient et nous l’avons fait. »

Il n’était guère étourdi d’excitation.

Cela s’était passé du jour au lendemain, sans avertissement. La Real Sociedad était restée «orpheline», selon les mots de l’arrière latéral Nacho Monreal. Le directeur sportif a admis qu’ils avaient été «pris au dépourvu» et que le rappel nous avait «blessés». Quand l’idée que l’accord de prêt pourrait être écourté avait été lancée quelques mois plus tôt, quand quelqu’un a suggéré que Madrid pourrait unilatéralement rappeler Odegaard, il avait dit: « il y a des accords qui dépassent la parole de quelqu’un ».

Maintenant Odegaard était parti. La RealLa réponse de David Silva a été rapide – David Silva a signé et rejoint dans les 24 heures – et tout ce qu’ils pouvaient faire était de souhaiter bonne chance au Norvégien, ce qu’ils ont fait. Il avait superbement joué pour eux et était également populaire. Ils avaient été heureux, et lui aussi. À tel point qu’une fois qu’il a choisi de quitter Madrid cette semaine, la première pensée de tout le monde – la sienne et la leur – a été revenons ensemble.

Oubliez le recul, cette monnaie merveilleuse et facile dans laquelle nous traitons tous; même alors, le jour de son retour, vous vous êtes demandé si le moment était venu, s’il y avait une raison suffisante pour déchirer le plan initial. J’espérais que les opportunités étaient réelles, qu’il y avait un plan pour lui. Doute que les choses pourraient être les mêmes, qu’il y aurait une réelle chance de continuité, la patience de la mettre en pratique. Doutait aussi le discours officiel: que Zidane l’avait exigé.

Et donc, avec une certaine inévitabilité, cela s’est avéré.

L’échec d’Odegaard à miser une place dans la première équipe du Real Madrid n’est pas vraiment sur lui, mais sur un club qui compte toujours sur des joueurs plus âgés éprouvés et de confiance lorsque cela compte. Alex Caparros / Getty Images

Cette semaine, Martin Odegaard a déclaré au Real Madrid qu’il voulait partir. Il voulait jouer; il ne voulait pas attendre. La dernière fois que nous l’avons vu, c’était alors qu’il remontait le terrain seul et après le match, s’entraînait seul. Il n’avait commencé que trois fois. Il n’a pas joué 90 minutes une seule fois. Au total, il est sur le terrain depuis seulement 242 minutes cette saison. Il n’y a eu aucun but, aucune aide. À ce stade la saison dernière, il avait disputé tous les matchs sauf deux, marqué quatre buts et fourni cinq passes. Seuls Mariano Diaz, Eder Militao, Luka Jovic, Alvaro Odriozola et Andriy Lunin ont moins joué.

C’était toujours une issue possible, mais probablement pas à cet extrême. Le Real Madrid est différent; la concurrence est plus intense, les opportunités rares et la continuité encore plus rare. La patience peut être une vertu, mais ils n’ont pas le temps, ni beaucoup d’espace pour le développement personnel.

Odegaard a eu des chances de commencer: ses trois départs en championnat ont eu lieu le 20 et le 26 septembre, les deux premiers matchs, et le 21 novembre. Le rôle n ° 10 n’existe pas vraiment à Madrid, comme de nombreux joueurs l’ont découvert avant lui; la position et le rôle qui permettent aux joueurs de briller et d’attirer Madrid en premier lieu sont ceux qu’ils sont le moins susceptibles de vous remettre une fois sur place. Vous n’avez pas une équipe construite autour de vous au Bernabeu.

Il y a d’autres raisons pour lesquelles il n’a pas joué depuis: il y a eu une blessure au genou et un test COVID-19 positif aussi. Zidane voulait que Odegaard revienne, dit la ligne officielle; c’était l’entraîneur. C’était pourtant dans le contexte d’une incapacité à signer qui que ce soit, plutôt que des demandes d’un manager déterminé à faire de lui la pièce maîtresse de son projet. Et en l’absence d’Odegaard, l’équipe a pris forme sans lui.

Il y a aussi une vérité simple: si les hommes en compétition avec vous pour une place sont Toni Kroos et Luka Modric, vos chances seront limitées. Si Modric refuse de vieillir et se comporte comme il l’a fait cette saison, alors oubliez-le. Et ainsi, une équipe d’apparence familière a émergé, ce qui provoque des tensions entre le club et son entraîneur, une autre raison pour laquelle le retour n’a peut-être pas été le bon choix au bon moment et avec les bonnes personnes. Cela révèle à son tour une tension intérieure, une déconnexion entre la planification et le jeu, entre maintenant et demain. Entre construction et concurrence. Comment trouver le bon moment pour passer à autre chose, quand renouveler. Ce n’est pas facile.

Depuis son rappel à Madrid, Odegaard n’a disputé que sept matches de Liga et n’a pas joué une minute en championnat depuis le 28 novembre. Pourquoi le ramener? Mattia Ozbot / Soccrates / Getty Images

En attendant, les choses glissent. La progression ralentit ou s’inverse. Demain ne vient jamais, les plans ne se réalisent pas parce qu’ils ne peuvent pas l’être, parce qu’il y a trop à faire d’abord; il y a trop en jeu. Et puis, même le maintenant semble moins sûr. Un sentiment d’incertitude persiste, peut-être même de décadence. Dans El País, David Alvarez cite une citation du philosophe Antonio Gramsci qui le résume assez bien: « l’ancien meurt et le nouveau ne peut pas naître; dans cet interrègne une grande variété de symptômes morbides apparaît. »

Cette nouvelle génération ne peut pas tout à fait se réunir.

Ici, Odegaard n’est qu’un autre exemple. La réalité financière a vu un changement dans la politique de Madrid – leur objectif est maintenant de recruter de jeunes joueurs, ceux qui seront les meilleurs, pas tant ceux qui le sont déjà. Mais pour qu’un joueur soit le meilleur, non seulement il faut l’identifier, mais il doit jouer. Et peu de ceux qui sont arrivés à Madrid l’ont fait. Au lieu de cela, il y a des visages familiers sur le terrain. Les vieux.

Lorsque Zidane est revenu au Real Madrid, il a déclaré qu’il apporterait des changements, mais en termes de personnel, il n’y en a pas eu beaucoup. L’équipe qui a remporté la ligue n’était pas une nouvelle équipe, ni celle qui a tourné. Huit joueurs ont commencé plus de 20 matchs de championnat, et tous étaient déjà au club. Si plus tôt dans la saison, on avait si souvent l’impression que Madrid avait besoin de Fede Valverde, le seul joueur qui les a fait naître, et si Vinicius Jr. a connu des moments décisifs, au final, c’était un titre remporté par la vieille garde: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy, Casemiro, Kroos, Modric et Karim Benzema étaient la colonne vertébrale de presque tous les XI.

Ils le sont toujours.

Ces dernières semaines, Lucas Vazquez et Marco Asensio les ont rejoints. Seul Mendy est nouveau, un joueur absent le jour où Zidane est rentré. Seulement lui et Courtois n’avaient pas joué lors de la finale de la Ligue des champions 2018. De l’argent a été dépensé et une grande partie, des signatures ont été faites, mais leur impact était limité. Eden Hazard, leur joueur le plus cher de tous les temps, a souffert de blessures et n’a presque rien fait.

Dans le cas de Hazard, ce n’est pas faute de chance: Zidane le joue chaque fois qu’il le peut. D’autres pourraient soutenir que c’est le cas. Brahim Diaz est à Milan, Achraf Hakimi à l’Inter, Dani Ceballos à Arsenal, Sergio Reguilon aux Spurs. Tous sont partis chercher des minutes non offertes à Madrid, une chance de faire leurs preuves.

Luka Jovic est rentré en Allemagne et a marqué plus de buts en 28 minutes qu’il n’en avait eu en un an et demi en Espagne. Gareth Bale et James Rodriguez sont un cas différent, mais ils sont également partis. Marcos Llorente est allé à l’Atletico, où il a été une révélation. Même Valverde et Vinicius ont glissé sur le côté. Valverde a commencé moins de la moitié des matchs, Vinicius pareil. Rodrygo n’a débuté que quatre fois en championnat. Mariano a joué 207 minutes. Odriozola en a joué 57. Le développement des jeunes ne se fait pas.

Alors, voici le débat: ces joueurs ne sont-ils pas vraiment assez bons pour Madrid? Le recrutement a-t-il échoué? Ou joueraient-ils s’ils le pouvaient? Le club blâme certainement Zidane, ce qu’il ferait bien sûr. Ou du moins, ils remettent en question sa réticence à embrasser certains footballeurs. Ils se méfient, et même en ressentent, sa foi en ses joueurs et son manque de confiance dans les autres. Mais c’est lui qui doit obtenir des résultats, pas eux. Et, eh bien, il le fait. C’est le Real Madrid, pas une école de finition.

Vous pouvez également vous demander: est-ce que je jouerais vraiment à Ceballos ou à Odegaard plutôt qu’à Modric? Odriozola sur Carvajal? Jovic ou Mariano pour Benzema? Et c’est l’équipe qui a remporté la ligue, rappelez-vous.

« C’est difficile de jouer régulièrement si vous avez moins de 24 ans », a déclaré Ceballos. Odegaard le savait. Il n’avait pas encore prévu d’être de retour à Madrid, encore moins pressé. Ils ont appelé, il est allé. C’était tôt, probablement trop tôt, mais peut-être que ça marcherait. «Pas de drame», dit-il.

Mais c’est devenu un.

« Il est facile de dire que c’est la faute du manager », a déclaré Zidane la semaine dernière. « Mais vous devez faire vos preuves avec la concurrence qui existe ici, qui est féroce. Vous devez le montrer. »

À la Real Sociedad, Odegaard l’a fait. Maintenant, il est prêt à essayer de le faire à nouveau.