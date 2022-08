Odegaard mène Arsenal en tête de la Premier League

Bournemouth (Royaume-Uni) (AFP) – Arsenal a pris d’assaut la tête de la Premier League alors que le capitaine nouvellement nommé Martin Odegaard a marqué deux fois en 11 minutes lors d’une victoire complète 3-0 à Bournemouth samedi.

La douce frappe de William Saliba en seconde période a donné au score un reflet fidèle de la domination des Gunners alors que les hommes de Mikel Arteta ont poursuivi leur parfait début de saison après trois matchs.

Trois matchs après le début de la saison dernière, Arsenal était sans un seul point et a connu son pire départ en 67 ans.

Douze mois plus tard, c’est une équipe transformée avec les arrivées de Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko qui aident une équipe qui a terminé cinquième la saison dernière à franchir un nouveau palier.

Jesus était à nouveau au cœur du meilleur jeu offensif des visiteurs, même si l’ancien attaquant de Manchester City n’a pas réussi à ajouter à ses deux buts lors de ses deux premières apparitions pour le club.

Le Brésilien a montré sa force pour surpasser Marcos Senesi et jouer à Gabriel Martinelli dans le mouvement qui a conduit au premier but.

Mark Travers était égal au tir bas de Martinelli, mais le rebond est tombé gentiment pour qu’Odegaard puise dans un filet vide.

Le Norvégien était également au bon endroit pour compléter un autre mouvement d’équipe fluide pour la seconde alors que Bukayo Saka et Ben White se sont combinés sur la droite et que la touche de Jésus a poussé Odegaard à tirer puissamment dans le coin le plus éloigné.

Arsenal a continué à dominer le reste de la première mi-temps alors que Bournemouth chassait les ombres au soleil sur la côte sud anglaise.

Les leaders de la ligue ont dû attendre la deuxième période pour montrer leur contrôle sur le tableau de bord, mais l’ont fait de manière spectaculaire grâce au premier but de Saliba pour le club.

Le Français a passé les trois dernières saisons en prêt depuis qu’Arsenal lui a dépensé 27 millions de livres sterling à l’âge de 18 ans, mais il fait rapidement sa marque aux deux extrémités du terrain.

Saliba a balayé la passe de Granit Xhaka dans le coin supérieur juste à l’extérieur de la zone pour tuer toute menace de riposte de Bournemouth.

Seuls les appels de hors-jeu les plus serrés lors d’un examen VAR ont refusé à Jésus le but que sa performance méritait après avoir réussi la merveilleuse passe d’Odegaard.

Travers a maintenu le score dans les phases finales avec des arrêts impressionnants de Jesus et Eddie Nketiah, mais après une défaite 4-0 contre le champion en titre City le week-end dernier, c’était une autre leçon dans l’ascension vers l’élite pour les Cherries.