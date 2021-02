Odegaard et Pepe tous deux 4/10 alors qu’Arsenal ne menace pas les dirigeants de Man City

Arsenal a été battu 1-0 par Manchester City à l’Emirates en Premier League, les hommes de Pep Guardiola bénéficiant d’un départ ultra-rapide pour étendre leur avance en haut du tableau à 10 points.

L’équipe de Mikel Arteta avait l’air fatiguée et aux longues jambes dans les échanges d’ouverture et ils ont simplement été dépassés. Raheem Sterling a raté une chance et a ensuite marqué avec sa deuxième, après seulement 90 secondes, battant Rob Holding dans les airs pour un but de la tête rare. Sterling, Riyadh Mahrez et Kevin De Bruyne ont menacé de déclencher une émeute, Ilkay Gundogan se rapprochant également, jusqu’à ce que les Gunners commencent à se développer dans le jeu.

Kieran Tierney et Bukayo Saka se sont bien liés sur la gauche, et bien que le duo ait été incapable de briser la ligne de fond de City, ils ont au moins endigué la vague de domination de City.

Les Gunners ont fait un bon coup de poing en seconde période, mais ont créé très peu d’occasions, et à la fin, ils ont dû remercier Bernd Leno d’avoir refusé aux visiteurs un deuxième but alors qu’il avait bien sauvé de Gundogan.

Positifs

C’était un miracle que les Gunners n’aient été qu’un seul à terre et toujours dans le match à la pause. Le début de City a été tel que les visiteurs ont menacé de s’enfuir avec, mais Arsenal a réussi à se développer dans le match. Arteta sera ravi de la façon dont son équipe s’est frayée un chemin dans la procédure, surtout après avoir marqué un but dans les deux minutes.

Négatifs

Le lent démarrage d’Arsenal s’est finalement avéré coûteux. City a dominé la possession avec une facilité alarmante et l’équipe locale semblait parfois dépassée. Il y avait trop de passages de jeu qui imitaient une séance d’entraînement pour les visiteurs.



Note du manager sur 10

5 – Arteta s’est trompé dans sa sélection et sa forme. Nicolas Pepe a été perdu à droite et Martin Odegaard a été inefficace dans le rôle de n ° 10. Arteta a également pris le risque de reposer Gabriel et David Luiz et de les remplacer par Rob Holding et Pablo Mari. Le risque semblait s’être retourné contre lui dans la première demi-heure, bien que Holding se soit amélioré après avoir été dépassé par Sterling pour l’ouverture. L’introduction d’Emile Smith Rowe et d’Alexandre Lacazette a rendu Arsenal plus fort, mais c’était trop peu, trop tard.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 6 ans – Leno ne pouvait pas faire grand-chose alors que Sterling jetait un coup d’œil de la tête dans le coin après seulement 90 secondes, mais il a fait un arrêt pour refuser à Sterling une seconde à 1-0 peu de temps après. Cela en dit long sur la première mi-temps d’Arsenal que Leno avait plus de touches qu’Odegaard, Pierre-Emerick Aubameyang et Pepe réunis. Il a fait un bon arrêt pour contrecarrer son compatriote Gundogan en seconde période.

DF Hector Bellerin, 5 ans – Bellerin était décevant. Le côté gauche d’Arsenal avait l’air tellement plus dynamique en comparaison, et le Français n’a pas réussi à repérer les courses de Pepe. Il a été réservé pour un tacle mal chronométré sur Gabriel Jesus et n’était tout simplement pas aux courses.

DF Rob Holding, 6 ans – Holding a été battu par les cinq pieds sept livres sterling pour le premier but, ce qui est inexcusable. Cependant, il s’est rétabli pour faire un blocage clé pour nier Gundogan, puis a effectué un excellent tacle glissant pour refuser Sterling après la pause.

DF Pablo Mari, 6 ans – Arsenal a commencé lentement et Mari était aussi coupable que n’importe lequel de ses coéquipiers, mais à mesure que le jeu se développait, il a commencé à pousser plus haut sur le terrain. Son décès était parfois aussi impressionnant.

DF Kieran Tierney, 7 ans – L’Ecossais a eu un début difficile contre Riyad Mahrez, mais il a grandi dans le match. Il a bien lié avec Saka à plusieurs reprises, puis a forcé Ederson à un arrêt avec une frappe nette. Ses courses vers l’avant semblaient inspirer ses coéquipiers.

Le nouveau venu Martin Odegaard a eu du mal à trouver ses marques dans un gros test contre le leader Man City. Shaun Botterill / Getty Images

MF Mohamed Elneny, 5 ans – Elneny a joué profondément et a été exposé pendant une grande partie de la première mi-temps, incapable d’arrêter De Bruyne ou Gundogan. Il était le maillon faible du milieu de terrain d’Arsenal, et il était en partie responsable du carton jaune de Xhaka.

MF Granit Xhaka, 5 – Xhaka s’est amélioré mais il marchait sur des œufs après son carton jaune. Il est toujours coupable d’avoir parfois ralenti le jeu d’Arsenal.

MF Bukayo Saka, 7 ans – Dans un match avec peu de points positifs pour Arsenal, le jeu de liaison de Saka et Tierney à gauche était impressionnant. Il a joué quelques touches intéressantes et a été l’un des rares joueurs à montrer une qualité. J’ai toujours eu l’air prêt à prendre un risque pour essayer quelque chose de positif.

MF Martin Odegaard, 4 ans – Le Norvégien avait l’air impressionnant en milieu de semaine mais il a eu quelques touches ici. Son jeu manquait de mouvement et il avait du mal à se forcer sur le jeu.

MF Nicolas Pepe, 4 ans – L’ailier n’a vu que très peu de balle en première mi-temps. C’était malheureux parce qu’il a fait des courses révélatrices qui n’ont tout simplement pas été repérées par Bellerin.

FW Pierre-Emerick Aubameyang, 4 – Le seul attaquant d’Arsenal a eu un match très calme sans service. Quand il a vu le ballon, sa première touche l’a souvent laissé tomber. Déplacé vers la gauche suite à l’introduction de Lacazette.

Substituts

FW Alexandre Lacazette, N / R – Le Français est venu mener la ligne et permettre à Aubameyang de se déplacer vers la gauche, mais il n’a obtenu que très peu de changement de John Stones et Ruben Dias.

MF Emile Smith Rowe, N / R – Le milieu de terrain était vif quand il est entré, montrant des touches soignées et travaillant dur lors du suivi.

DF David Luiz, N / R – Holding a été forcé de partir en vertu de la règle des commotions cérébrales et Luiz était solide à sa place.

MF Dani Ceballos, N / R – Il a eu peu de temps pour impressionner et il se sera demandé pourquoi il n’était pas venu plus tôt – ou même pour commencer le match.