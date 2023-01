Ode de l’utilisateur de Twitter aux lettres manuscrites dans les films de Bollywood

Les anciens films de Bollywood utilisaient souvent un leitmotiv de lettres. Ils étaient souvent responsables de l’intrigue d’une romance à une époque où se glisser dans les DM n’était pas la norme. Bien que de nombreuses habitudes modernes obtiennent une mauvaise réputation pour de mauvaises raisons, l’art perdu de l’écriture de lettres a son charme d’antan qui n’est pas tout à fait présent dans les formes de communication électroniques. Comme une ode aux nombreuses lettres manuscrites qui ont enrichi les intrigues des films de Bollywood d’antan, un utilisateur de Twitter appelé Pragyan Mohanty a rassemblé un fil de belles écritures qui y figuraient.

Les films mentionnés dans le fil sont Hum Tum Aur Woh, Prem Patra, Blackmail, Phool, Jodhaa Akbar, Pakeezah, Chandni, Uphaar, Maine Pyar Kiya, Darr et Eklavya. Un utilisateur de Twitter a également ajouté la lettre écrite par la mère biologique de Jia à Jenny à Kal Ho Na Ho.

Superbe calligraphie dans cette affiche de Prem Patra (1962) de Bimal Roy où l’entité titulaire est à la fois la cause du conflit et sa résolution. pic.twitter.com/oFvy0jupoh— Pragyan Mohanty (@PragyanM) 4 janvier 2023

La question d’Uphaar (1973), immature et illettrée, d’une épouse immature et pragmatique lorsqu’elle apprend enfin à écrire. (Elle a aussi dessiné un oiseau.) pic.twitter.com/CAIWrCc5UZ — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 4 janvier 2023

Ouais, c’est une jolie lettre.— Pragyan Mohanty (@PragyanM) 4 janvier 2023

Un fil Twitter a récemment montré une compilation d’images fixes d’anciens et de nouveaux films montrant comment les journaux étaient vus dans le cinéma hindi dans les années 1990. « Les journaux comme on les voit dans les films hindis. Certains sont défunts, d’autres encore forts. Et certains, sont fictifs. Un fil », a lu le tweet de l’utilisateur nommé Pragya Mohan. La première image du fil est celle de Shashi Kapoor tenant le journal Dainik Paigham dans ses mains, du film de 1963 Ye Dil Kisko Doon. Il est suivi d’une photo du film Aa Gale Lag Jaa de 1973, où l’acteur vétéran Om Prakash est vu en train de lire le journal avec l’enfant artiste Kunal Kapoor appuyé à côté de sa chaise. Vous pouvez lire l’intégralité du fil ici.

