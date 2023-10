Oddity Tech s’attend à ce que les ventes du troisième trimestre 2023 augmentent jusqu’à 31 %

Technologie bizarre a publié lundi ses résultats préliminaires du troisième trimestre qui montrent une croissance attendue des revenus de 29 % à 31 %, tirée par les ventes répétées de ses marques Il Makiage et Spoiled Child.

Le nouveau détaillant public, qui a commencé à être coté au Nasdaq en juillet et utilise l’intelligence artificielle pour développer des produits, s’attendait auparavant à une croissance de ses ventes d’environ 20,5 % au cours du trimestre clos le 30 septembre.

La société basée à Tel Aviv n’a pas partagé son chiffre d’affaires exact pour le trimestre, mais au cours de l’année dernière, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 68,9 millions de dollars, a déclaré à CNBC la directrice financière Lindsay Drucker Mann.

La société s’attend également désormais à une marge brute de 68,5 % pour la période, soit un point de pourcentage de plus que ses prévisions précédentes de 67,5 %, et à ce que les marges sur son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements se situent dans le haut de sa fourchette. gamme précédente. Oddity s’attend désormais à une marge d’EBITDA ajusté comprise entre 21 % et 21,5 %, contre une prévision initiale de 20 % à 21,5 %.

Depuis le début de l’année, les ventes ont bondi d’environ 58 % avec un EBITDA ajusté d’au moins 89 millions de dollars, a déclaré Oddity.

« C’était une force dans tous les domaines, à la hausse à la fois par Il Makiage et Spoiled Child. En fin de compte, nos revenus récurrents ont été plus forts que prévu et, plus important encore, ces ventes étaient de très haute qualité, elles ont donc été accompagnées de très fortes rentabilité qui leur est associée », a déclaré Drucker Mann dans une interview.

« Nous disposons de ces modèles d’apprentissage automatique à presque chaque étape du parcours utilisateur. Ils sont responsables de la grande satisfaction, qui conduit à nos taux de répétition élevés, à notre forte rentabilité et à notre forte croissance. Sans ces modèles, nous ne pourrions jamais être capable d’imprimer ces résultats, nous serions juste un autre non rentable [direct-to-consumer] entreprise. »