Odd Fellows célèbre ses 175 ans à Ottawa – Shaw Local

Le conseil municipal d’Ottawa et le maire Dan Aussem ont publié mardi une proclamation honorant l’International Order of Odd Fellows Ottawa Lodge pour son 175e anniversaire.

Ray Jackson, le grand directeur de la Grande Loge de l’Illinois, a déclaré que les Odd Fellows sont l’une des plus anciennes organisations fraternelles au monde, ayant fait ses débuts en Angleterre dans les années 1700 avant de s’étendre aux États-Unis en 1819. Ottawa Lodge 41 a été affrété en 1848.

“Aujourd’hui, nous allons toujours fort”, a déclaré Jackson. « Nous sommes apolitiques et non sectaires, ouverts à toutes les races et à tous les genres. Nous avons été le premier ordre fraternel à autoriser les femmes dans les rangs et je suis fier de dire que cette année, nous avons notre première femme grand maître souverain des États-Unis.

Jackson a déclaré qu’à l’époque moderne, les Odd Fellows fonctionnent un peu comme une organisation caritative, collectant des fonds pour leurs communautés afin de soutenir les personnes autistes, de collecter des fonds pour la recherche visuelle et d’aider les personnes souffrant d’arthrite.

Les Ottawa Odd Fellows soutiennent également des organismes de bienfaisance locaux.

“Nous pensons que la charité commence à la maison, nous aidons donc les personnes âgées, les enfants, les malades et tous ceux qui ont besoin d’aide”, a déclaré Jackson. « Nous avons le temps et l’argent disponibles pour la communauté. Tout ce qu’ils ont à faire, c’est demander.

Jackson a annoncé que les Illinois Odd Fellows disposaient de fonds pour plusieurs bourses d’études pour l’année scolaire 2023-2024 pour les étudiants résidents de l’Illinois et citoyens des États-Unis. Jackson a également déclaré que des fonds sont disponibles pour des œuvres caritatives locales telles que des équipes de balle, des terrains de jeux, des livres et l’éducation.

Pour plus d’informations, Jackson a déclaré que le lodge se réunissait au 1660 N. 2501st Rd. en face du terrain de golf Pine Hills les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois ou il peut être contacté au 630-484-0052.

Les Odd Fellows comptent plus de 600 000 membres et 10 000 loges réparties dans 26 pays.