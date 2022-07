Oculus Quest 3 : date de sortie, conception, fonctionnalités et rumeurs de spécifications

L’Oculus Quest 3 est en route – mais pas avant 2023, si l’on en croit les rumeurs actuelles. Alors que Meta devrait sortir un casque VR cette année, la société a confirmé qu’il ne serait pas le successeur du très populaire Oculus Quest 2.

Donc, si ce n’est pas maintenant, quand devrions-nous nous attendre à voir le Quest 3 et, plus important encore, que pouvons-nous attendre du casque de réalité virtuelle de nouvelle génération ?

Bien qu’il n’en soit qu’à ses débuts, il y a déjà des chuchotements qui nous donnent une idée approximative de ce à quoi s’attendre de la Quest 3, y compris des rumeurs de date de sortie anticipée et des fuites de fonctionnalités. Nous rassemblons toutes les dernières rumeurs sur Oculus Quest 3 ici.

Quand Oculus a taquiné son casque VR haut de gamme, Project Cambria, lors de la keynote Meta en octobre 2021, beaucoup ont supposé qu’il serait le successeur du Quest 2.

Mais comme l’a confirmé la société, il s’agit d’un casque entièrement différent avec un objectif au-delà du jeu, qui serait surnommé le Meta Quest Pro à sa sortie fin 2022.

Si tel est le cas, il est probable que nous ne verrons pas de successeur à l’Oculus Quest 2 standard avant 2023 – Meta ne veut pas que les deux casques VR se fassent concurrence après tout, même s’ils sont conçus pour des publics différents. .

C’est une chronologie soutenue par analyste Brad Lynch, qui suggère que la mise à jour de Meta Quest 3 (comme on l’appellera d’ici là) sera révélée lors de l’événement Meta’s Connect 2023 et publiée peu de temps après. Si la société s’en tient au même calendrier que ces dernières années, cela pourrait signifier une révélation en octobre 2023 pour la quête 3.

Bien sûr, c’est assez loin, et Meta pourrait ajuster les calendriers des dates de sortie sur toute la ligne, il vaut donc la peine de prendre ces informations avec une pincée de sel pour le moment.

Rumeurs sur les prix d’Oculus Quest 3

Bien qu’il soit probablement beaucoup trop tôt pour que Meta ait fixé le prix du prochain casque – surtout s’il n’est pas prévu avant la fin de 2023 – nous pouvons estimer le prix en fonction de celui du Quest 2.

Vous voyez, la ligne Quest est la façon dont Meta met les casques VR entre les mains du plus grand nombre de personnes possible. En fait, Meta continue de subventionner le coût du casque pour le fournir à un prix aussi tentant de 299 £ / 299 $.

Il est probable que cette tendance se poursuivra avec le Quest 3, en maintenant le prix d’entrée de gamme attractif non seulement pour inciter les utilisateurs existants à effectuer une mise à niveau, mais aussi pour continuer à attirer les gens dans le monde de la réalité virtuelle.

Dans cet esprit, nous nous attendons à ce que le Quest 3 coûte un montant similaire à l’Oculus Quest 2 de 299 £ / 299 $, mais nous mettrons à jour cette section si nous entendons quelque chose de différent.

Dernières rumeurs et fuites sur Oculus Quest 3

Bien qu’il soit encore relativement tôt, le Quest 3 a déjà fait l’objet de fuites, nous donnant nos premières informations sur le prochain casque VR.

Performance améliorée

L’Oculus Quest 2 arbore la plate-forme Snapdragon XR 2 de Qualcomm, offrant les performances autonomes impressionnantes que nous connaissons tous.

Il serait prudent de supposer que Meta et Qualcomm poursuivraient cette relation avec le Quest 3 et la plate-forme mobile Snapdragon XR3, qui devraient être disponibles au moment où le Quest 3 entrera en production.

Cependant, l’analyste VR Brad Lynch suggère que Meta pourrait emprunter une voie différente, en développant plutôt son propre chipset pour le prochain casque. Selon l’analyste, la société travaillerait sur une puce avec un “accent mis sur un GPU mieux conçu pour les charges VR” afin de “ne pas compter sur un SoC que tous les petits lecteurs XR utiliseront”.

Bien que cela ne nous donne pas grand-chose à faire, cela semble confirmer que le Quest 3 aura de meilleures performances graphiques, ce qui devrait se traduire par de meilleurs jeux et applications plus immersifs disponibles sur la plate-forme autonome.

Il sera également en mesure de se différencier des autres fabricants de casques VR/AR qui utiliseront la plate-forme de Qualcomm, en ajoutant un autre USP au casque, surtout s’il y a des gains significatifs dans le département des performances.

Si Meta parvient à réussir, en suivant la tendance d’entreprises comme Apple et Samsung qui fabriquent leurs propres puces personnalisées pour leurs appareils, le Quest 3 pourrait bénéficier d’une amélioration des performances.

uÉcrans OLED

Une autre prédiction de l’analyste Brad Lynch suggère que le Quest 3 offrira toute la mise à niveau dans le département d’affichage, abandonnant prétendument les panneaux LCD du Quest 2 pour une technologie uOLED bien améliorée, une forme améliorée d’OLED.

Cela devrait se traduire par des images plus vibrantes avec des couleurs plus profondes et plus précises pour une expérience virtuelle plus immersive et réaliste sur le prochain casque. OLED a été utilisé dans les casques VR haut de gamme dans le passé, mais c’est la première fois qu’il sera utilisé dans un casque VR d’entrée de gamme grand public.

On ne sait pas grand-chose d’autre sur la technologie d’affichage, y compris la résolution possible, le champ de vision ou les changements liés à l’objectif, mais c’est néanmoins excitant.

