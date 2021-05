Oculus Quest 2 Pro Date de sortie, prix, fonctionnalités et plus

L’Oculus Quest 2 est un excellent casque VR, offrant des performances autonomes impressionnantes et une suite d’applications et de jeux prêts à télécharger et à jouer, mais cela ne signifie pas que Oculus, propriété de Facebook, ne fonctionne pas sur la prochaine grande chose.

La société l’a déjà confirmé, bien que ce ne soit pas la Quest 3 comme beaucoup l’avaient supposé – des indices suggèrent une version plus puissante de la Quest 2, officieusement surnommée Oculus Quest 2 Pro. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le prochain casque à venir, y compris la date de sortie et les rumeurs de prix, et à quoi s’attendre.

Quand l’Oculus Quest 2 Pro sortira-t-il?

Étant donné que l’Oculus Quest 2 a été lancé il y a moins d’un an, il est probable que nous ne verrons pas le modèle Pro de si tôt – en particulier compte tenu de la popularité du modèle standard – et de vagues commentaires de Facebook semblent le confirmer.

Andrew Bosworth, vice-président de la réalité augmentée et virtuelle chez Facebook, a déclaré « Quest Pro, hein? Intéressant » et a fait un clin d’œil en répondant à une question sur un modèle plus puissant de Quest 2 dans une AMA Instagram, taquinant l’idée que Facebook fonctionne au quelque chose derrière des portes closes.

Bosworth a ensuite suivi lors d’une session de questions-réponses ultérieure, cette fois sur Twitter, en disant que le casque hypothétique n’arriverait pas en 2021, suggérant que l’Oculus Quest 2 Pro pourrait ne pas voir le jour avant 2022 ou plus tard.







Combien coûtera l’Oculus Quest 2 Pro?

Celui-ci est un peu plus difficile à prévoir pour le moment. le Oculus Quest 2 coûte 299 £ / 299 $, ce qui est un prix impressionnant pour tout casque VR, sans parler de celui qui n’a pas besoin d’un PC de jeu pour fonctionner.

La version Pro coûterait évidemment plus cher que cela, mais on ne sait pas combien cela pourrait coûter. Nous nous attendrions à quelque chose de proche de la barre des 499 £ / 499 $, ce qui le rend plus cher que le modèle standard mais toujours pas aussi haut de gamme que le HTC Vive Cosmos à 699 £ / 699 $ alimenté par PC, mais nous mettrons à jour cette section une fois que nous savoir plus.

À quoi s’attendre de l’Oculus Quest 2 Pro

L’Oculus Quest 2 ne manque en aucun cas dans le département d’alimentation, la plate-forme Snapdragon XR2 de Qualcomm associée à 6 Go de RAM et à 64 ou 256 Go de stockage, mais le surnom « Pro » du modèle à venir suggère que le modèle Pro sera encore plus capable dans le département de traitement.

C’est plus facile à dire qu’à faire en essayant de presser toute la technologie qui alimente l’expérience dans le casque, mais c’est certainement possible. Il ne sera probablement toujours pas capable de résister aux expériences de réalité virtuelle sur PC, mais cela contribuera à combler le fossé.

Le processeur mis à niveau pourrait être utilisé pour augmenter la résolution des écrans LCD, et il pourrait y avoir une bosse du mode expérimental 120Hz au 144Hz super-lisse utilisé dans les écrans de jeu, se traduisant par une définition plus élevée, une expérience de réalité virtuelle plus réaliste sans le besoin d’un PC de jeu dédié.

Ne vous attendez pas à une refonte complète du casque cependant; Andrew Bosworth d’Oculus est très clair: « il n’y a pas de quête 3, il n’y a que la quête 2 ».







Il a ensuite clarifié sa déclaration, faisant référence à ses commentaires précédents sur une AMA Instagram, poursuivant: « J’ai fait allusion à une AMA plus tôt cette année à propos de Quest Pro parce que nous avons beaucoup de choses en développement pour lesquelles nous voulons introduire de nouvelles fonctionnalités dans le casque. comme les gens théorisent que nous voudrions introduire, et c’est encore un peu loin. «

Il y aura probablement des améliorations mineures aux contrôleurs de Quest 2 aussi. Alors que les contrôleurs actuels sont bien conçus et offrent un retour vibratoire décent, des haptiques améliorées comme celles disponibles sur les contrôleurs DualSense de la PS5 amélioreraient considérablement l’expérience globale.

Qu’aimeriez-vous voir sur l’Oculus Quest 2 Pro? Faites-nous savoir sur Twitter.

