Octopus jouant avec Scuba Diver dans une adorable vidéo vous rappellera votre animal de compagnie

Vous avez peut-être rencontré plusieurs vidéos d’humains interagissant avec d’autres animaux de la manière la plus saine. Dans ce vaste domaine qui comprend des chiens, des oiseaux, des poissons et même des géants comme les éléphants, vous ne devez pas vous attendre à voir une interaction entre un humain et une pieuvre.

Ces créatures marines à huit pattes sont l’un des animaux les plus fascinants que l’humanité connaisse. Mais il est assez rare que ces animaux affichent un comportement enjoué lorsqu’ils croisent des humains. Contestant cette notion est une vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo qui a récemment fait surface sur Twitter, on voit un plongeur jouer avec une pieuvre, tout comme quelqu’un joue avec ses animaux de compagnie. Dans le clip, on voit une pieuvre de taille raisonnable se cogner la tête avec la main du plongeur à quelques reprises. Ensuite, la pieuvre se perche doucement sur les mains du plongeur. Le plongeur frotte doucement la tête de la pieuvre alors qu’elle repose calmement sur le bras du plongeur.

La légende couplée à la vidéo disait: “Petite pieuvre ludique”. Jetez un oeil à la vidéo ici:

Petite pieuvre ludique.. A regarder jusqu’à la fin.. 😊 pic.twitter.com/0omadM5s3w — Buitengebieden (@buitengebieden) 15 juillet 2022

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a amassé près de 40 lakh vues et deux lakh likes. Un utilisateur a demandé: “J’en veux un.”

Un utilisateur a commenté: “Comme c’est absolument magnifique.”

“Ne cesse jamais de m’étonner lorsqu’un animal sauvage ne voit pas un humain comme une menace”, a écrit un internaute.

Bien que cette pieuvre particulière semble amicale, vous devriez éviter d’interagir de cette manière si vous en tombez sur une, surtout si elle est de grande taille. Pas tous, mais certains poulpes sont venimeux et peuvent infliger des blessures s’ils vous voient comme une menace.

