Octomom célèbre le 14e anniversaire de 8 enfants avec une photo rare – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MOVI Inc. / MEGA

Ils ont tous grandi ! Nadya Sulemanaussi connu sous le nom “Octomom», a fêté le 27 janvier les 14 ans de ses adorables octuplés ! L’ancienne star de télé-réalité s’est rendue sur son Instagram pour partager une photo rare de la grande couvée qui traînait ensemble pour leur grand jour. L’air heureux et en bonne santé, Nariyah, Isaïe, Maliyah, Jérémie, Noé, Josias, Jonas, et Makaï ont été photographiés en train de se détendre sur un canapé et de manger des beignets avant une partie de jeux vidéo. Parlez d’un anniversaire parfait!

Plus à propos Nadya Suleman

“Vous faites partie des êtres humains les plus aimants, réfléchis, consciencieux et humbles que j’aie jamais connus”, a déclaré Nadya en légende de la jolie photo. “Les luttes que nous avons endurées au fil des ans ont renforcé nos liens les uns avec les autres”, a-t-elle poursuivi. « En faisant face à de nouveaux défis dans les années à venir, j’espère que nous continuerons à grandir en tant que famille. Je suis bénie au-delà de toute mesure d’être ta mère. Je vous aime.”

Nadya ne s’est pas arrêtée là pour la fête, cependant, comme la veille, elle leur a offert les pistes de karting ! Les les adolescents semblaient s’amuser entre eux avant de profiter d’un déjeuner amusant dans une pizzeria.

Une célébration similaire pour leur 13e anniversaire a eu lieu l’année dernière dans un bowling. “Vous êtes tous en train de devenir certains des êtres humains les plus gentils, humbles, reconnaissants et aimants que j’aie jamais connus”, a écrit Nadya sur Instagram à côté d’une photo de la fête. “Chacun de vous possède des caractéristiques rares et uniques, et ne ressemble à aucun autre enfant de votre âge, en particulier dans notre société d’aujourd’hui”, a-t-elle conclu. Maman sait comment gâter ses bébés !

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





En mars 2019, Nadya a révélé que tous les octuplés provenaient d’un seul donneur de sperme. La nouvelle a écrasé la spéculation selon laquelle il y avait plusieurs donateurs, car les enfants ont des caractéristiques distinctes qui diffèrent les unes des autres. “Le donateur était un mélange congelé d’Allemands et de Nicaraguayens”, écrivait Nadya sur Instagram à l’époque. «Mon côté est encore plus mélangé et diversifié. Contrairement à mon teint Casper lol, je ne suis pas Caucasienne/Blanche. Je suis moitié arabe/palestinien, moitié afro/palestinien (libyen, nord-africain). De plus, le côté de ma mère était lituanien et un quatrième juif.

Elle a poursuivi en disant: «En raison du niveau accru de haine et de controverse qu’octomom avait déjà créé, j’avais peur de partager toutes nos origines ethniques. Il m’a fallu des années pour aimer et accepter mes origines raciales/ethniques. J’enseigne à mes enfants la valeur de l’amour-propre et d’aimer inconditionnellement tous les êtres humains.

Lien connexe Lié: Les 14 enfants de Nadya ‘Octomom’ Suleman : ses octuplés et 6 autres – Ce que nous savons

Peu de temps après que Nadya ait accueilli les huit enfants en 2009, il a été révélé qu’elle avait également donné naissance à deux autres enfants ! En 2001, elle a donné naissance à son premier enfant, un fils, et en 2002, elle a donné naissance à sa première fille. Elle a ensuite poursuivi les traitements de FIV qui ont abouti à trois autres grossesses (dont une paire de jumeaux fraternels) pour un total de six enfants (quatre fils, deux filles). Et bébé en fait 10 !

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.