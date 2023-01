Octobre : Kelowna a un nouveau maire

Kelowna a accueilli un nouveau maire au conseil municipal le 15 octobre après que près de 35 000 résidents ont voté aux élections municipales.

Tom Dyas a été élu maire avec 21 328 voix, renversant le titulaire de deux mandats Colin Basran.

Dyas a prononcé son discours de victoire une heure et demie seulement après la fermeture des bureaux de vote à l’hôtel Best Western de Kelowna, rejoint par de nombreux membres de la communauté Rutland.

Il a remercié Basran pour sa contribution à la ville et a salué les trois autres candidats à la mairie – David Habib, Silverado Socrates et Glendon Smedley.

Dyas a ajouté qu’il pensait que Basran aurait été plus proche dans les sondages, mais il n’a pas été choqué.

“Je pensais qu’ils seraient un peu plus serrés, mais vous savez, je suppose que c’est ce qui se passe après huit ans. Les gens veulent un changement et ils expriment leurs opinions, ce qui est parfait.

Lors des élections de 2018, Dyas a obtenu 29,92 % des voix, contre 56,95 % pour Basran.

De l’autre côté de la ville, au siège de la campagne du centre-ville de Basran, il a tiré sa dernière révérence en tant que culte de la ville et a félicité le nouveau conseil entrant – mais pas le maire nouvellement élu par son nom.

“Le maire fait partie du conseil, j’ai félicité le conseil et le conseil est composé de neuf personnes”, a-t-il déclaré.

Il a reconnu que ceux qui ont voté peuvent avoir contesté la croissance rapide de Kelowna au cours des dernières années, mais a déclaré qu’il n’y avait rien qu’il changerait en ce qui concerne son mandat de maire.

“J’ai très bien dormi la nuit en tant que maire parce que j’ai pris des décisions en fonction de ce que je pensais être le mieux pour tout le monde dans notre communauté”, a-t-il déclaré. “Cette ville connaît la croissance la plus rapide du pays, les gens veulent venir ici pour une raison… donc si nous voulons fermer les portes, ce sera le choix du prochain conseil.”

Rejoindre Dyas en tant que nouveaux visages au conseil étaient Ron Cannan, avec le plus de votes à 17 152 votes, Rick Webber (11 795 votes) et Gord Lovegrove (11 609 votes).

Les titulaires Loyal Wooldridge avec le deuxième plus grand nombre de voix de 14 700, Mohini Singh (11 585 voix), Luke Stack (11 421 voix), Charlie Hodge (11 374 voix) et Maxine DeHart (11 218 voix) ont été réélus au conseil. Les conseillers à deux mandats Ryan Donn et Brad Sieben ont décidé de ne pas se présenter aux élections de 2022, mais ont tous deux félicité Basran pour son leadership.

Julia Fraser (13 599 votes), Wayne Broughton (13 387 votes), Lee-Ann Tiede (12 258 votes) et Val Johnson (12 003 votes) ont été élus au Central Okanagan Board of Education for Kelowna. Tiede a ensuite été élu par les administrateurs en tant que nouveau président du conseil d’administration en novembre pour remplacer Moyra Baxter, retraitée, avec les administrateurs Fraser et Chantelle Desrosiers, de West Kelowna, qui ont également postulé pour le poste.

