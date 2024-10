Crédit image : Julien Tromeur, Unsplash

Il est temps de célébrer l’étonnante identification par les chercheurs du grand secret de notre corps : les cellules hépatiques ! Ces cellules hépatiques silencieuses, miraculeuses et non reconnues se cachent à l’intérieur de notre foie qui ne se plaint pas.

Les cellules hépatiques qui nous protègent et permettent à notre corps de fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Cet organe étonnant et méconnu nous a fourni la justification indispensable pour manger moins de sucre, de graisses et de glucides qui sont tragiquement à l’origine du développement de 13 types de cancers évitables liés à l’obésité.

Des informations préventives sur le foie sont absolument nécessaires pour motiver les individus à protéger leurs précieuses cellules hépatiques contre les dommages causés par les virus de l’hépatite, l’abus d’alcool et de drogues et la suralimentation d’aliments malsains qui sont à l’origine du développement de la cirrhose et de l’un des 13 cancers liés à l’obésité. Les virus de l’hépatite endommagent les cellules hépatiques qui créent de l’énergie stockée sous forme de sucre (appelé glycogène) dans les cellules adipeuses du foie.

Ce que vous devez savoir Le foie, un organe souvent méconnu, joue un rôle essentiel dans la protection de l’organisme et dans son fonctionnement. De nombreuses maladies liées au foie, notamment les cancers liés à l’obésité, l’hépatite, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, sont évitables. En évitant les excès de sucre, de graisses et de glucides, les individus peuvent réduire leur risque de lésions hépatiques causées par des facteurs tels que la suralimentation, l’abus de drogues et d’alcool et les infections virales telles que l’hépatite. Il existe un besoin urgent de promouvoir l’éducation sur la santé du foie dans le cadre du programme national de santé.

La surpopulation du foie avec un excès de cellules adipeuses qui contiennent l’énergie inutilisée, non reconnue, étouffe les cellules hépatiques saines ainsi que « les cellules hépatiques luttant contre le cancer, créées sans le savoir par une consommation excessive d’aliments riches en sucre et en gras, en n’utilisant pas l’énergie stockée dans les cellules adipeuses et en évitant l’exercice régulier. Cela est à l’origine du développement de maladies du foie gras, de l’obésité, de la cirrhose et de nombreux types de cancer.

Promouvoir des informations compréhensibles sur le foie, manifestement absentes de notre programme national de santé depuis des décennies, est essentiel pour sauver des vies en responsabilisant des millions de personnes non informées atteintes de maladies hépatiques non signalées ou non reconnues qui sont évitables. Ces maladies évitables liées au foie comprennent : l’obésité et 13 types de cancer liés à l’obésité, l’hépatite, le diabète de type 2, la NASH, les maladies cardiovasculaires et surtout l’abus d’alcool et de drogues.

L’obésité est une maladie chronique qui peut augmenter le risque d’autres maladies chroniques, notamment le cancer.1 Les dernières données du CDC2 montre que 40,3 % des adultes américains sont obèses, l’obésité sévère touchant 9,7 % des adultes. UN JAMA étude3 ont découvert que les enfants et les adultes des quartiers à faible revenu et à faible accès à la nourriture sont confrontés à un risque accru d’obésité, soulignant la nécessité d’interventions ciblées.

Les virus de l’hépatite sont l’une des principales causes de maladies et de dysfonctionnements hépatiques. Souvent appelée le tueur silencieux, l’hépatite C fait partie des virus de l’hépatite qui peuvent être asymptomatiques.

Il est temps pour le Congrès d’exiger une éducation vitale sur le foie dans le cadre du programme national de santé. Vous et vos précieux enfants devez être informés de l’importance de leur foie pour les motiver à le protéger et éviter la tentation d’expérimenter des drogues, de l’alcool et des aliments et modes de vie malsains.

