Octobre est le mois de l’agrotourisme au Michigan | Actualités, Sports, Emplois

La gouverneure Gretchen Whitmer a proclamé aujourd’hui octobre Mois de l’agrotourisme dans le Michigan afin de célébrer et d’honorer les avantages économiques et sociaux de l’agrotourisme pour les fermes et les communautés de notre État. Les voyages d’automne dans les fermes, les établissements vinicoles, les marchés agricoles, les cidreries et autres entreprises agrotouristiques offrent une excellente occasion de profiter de toutes les offres du Michigan tout en soutenant les fermes familiales, les petites entreprises et les communautés rurales de tout l’État.

« En octobre, nous célébrons le Mois de l’agrotourisme dans le Michigan en reconnaissant tous les agriculteurs familiaux, les transformateurs, les grossistes et les détaillants qui travaillent dur et qui produisent des aliments sûrs et nutritifs que nous pouvons manger et nous offrent des expériences automnales uniques » » a déclaré le gouverneur Whitmer. «J’encourage tous les habitants du Michigan à prendre le temps cet automne de profiter de l’industrie agrotouristique sans précédent de notre État et de goûter au Michigan pur : visitez une cidrerie, promenez-vous dans un labyrinthe de maïs et continuez à acheter des produits frais et délicieux.»

L’agrotourisme est défini comme des lieux où l’agriculture et le tourisme se connectent, y compris chaque fois qu’une exploitation agricole ouvre ses portes au public pour inviter les visiteurs à profiter de ses produits et services. L’agriculture et le tourisme sont les principaux moteurs économiques du Michigan. L’agrotourisme offre aux agriculteurs une voie vers la diversification de leurs entreprises afin d’inclure des produits et des activités à valeur ajoutée, ce qui les aide à mieux résister à des facteurs tels que les mauvaises conditions météorologiques et les fluctuations du marché.

« Ici, dans le Michigan, nos systèmes agricoles sont renforcés par la résilience et la diversité, ce qui inclut la création d’opportunités d’agrotourisme permettant aux habitants du Michigan de se connecter davantage à l’agriculture et à la provenance de leur nourriture », a déclaré le directeur Tim Boring, directeur du ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Michigan. « L’agrotourisme offre aux agriculteurs une voie vers la diversification de leurs entreprises, y compris des produits et des activités à valeur ajoutée comme des labyrinthes de maïs, des champs de citrouilles et plus encore. Rejoignez-moi pour célébrer nos agriculteurs, notre agriculture et le lien avec notre industrie touristique dynamique.

« L’agrotourisme joue un rôle très important dans l’économie agricole du Michigan. Il aide les fermes familiales à rester durables en offrant aux agriculteurs des sources de revenus nouvelles et diversifiées, et il aide les gens à mieux comprendre et apprécier l’agriculture grâce à des opportunités de découvrir le plaisir, les saveurs et la beauté des fermes du Michigan. a déclaré Janice Benson, directrice exécutive de Michigan Agritourism.

Des exemples d’agrotourisme comprennent les marchés de producteurs, les marchés à la ferme, les établissements vinicoles, les stands de produits en bordure de route, les mariages et événements à la ferme, les labyrinthes de maïs et bien plus encore. L’agrotourisme est une activité toute l’année pour de nombreuses fermes du Michigan, mais le Mois de l’agritourisme est célébré en octobre au plus fort des récoltes et à une époque où les gens visitent traditionnellement les fermes, les champs de citrouilles et les cidreries.







