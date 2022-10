Octobre est le Mois de la sensibilisation à la toxicomanie – Shaw Local

L’objectif du Mois de la prévention de la toxicomanie en octobre est d’éduquer les gens sur les dangers de l’abus de drogues et d’alcool et de la dépendance. C’est aussi une excellente occasion de vous impliquer dans votre communauté et de sensibiliser la population à la prévention de la toxicomanie.

Les parents, les enseignants, le clergé, les entraîneurs et les mentors jouent un rôle essentiel pour aider les jeunes à devenir des adultes en bonne santé. Il existe de nombreuses façons de participer à la prévention de la toxicomanie en octobre et tout au long de l’année.

Voici quelques idées :

– Parlez à vos enfants des dangers de la drogue et de l’alcool.

-Assistez à un événement communautaire ou à une marche pour montrer votre soutien à la prévention de la toxicomanie.

-Partager des informations sur la prévention de la toxicomanie sur les réseaux sociaux.

-Bénévolat dans un centre local de traitement de la toxicomanie et de l’alcoolisme.

-Faites un don à une organisation qui lutte contre la toxicomanie.

Il est important de se rappeler que se remettre d’une toxicomanie est un processus qui prend du temps. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec une dépendance, de nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider dans votre cheminement vers le rétablissement.

Des organisations comme les Alcooliques Anonymes (AA) et les Narcotiques Anonymes offrent des groupes de soutien qui peuvent fournir des conseils et une assistance précieux. De nombreux établissements de traitement professionnels, comme Maitri Path to Wellness, proposent des programmes de désintoxication, une thérapie et d’autres services pour vous aider à surmonter la dépendance.

Le Mois de la prévention de la toxicomanie est l’occasion de réfléchir aux effets nocifs des drogues et de l’alcool sur notre société et de se souvenir de ceux qui ont perdu la vie à cause de la dépendance. C’est aussi l’occasion de vous impliquer dans les efforts de prévention de la toxicomanie dans votre quartier, ce qui nous permet de travailler ensemble vers un avenir sans drogue pour tous.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide pour surmonter votre dépendance, de nombreuses ressources sont disponibles, vous n’êtes pas seul. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans la lutte contre la toxicomanie, prévenir la toxicomanie et sauver des vies.

Joignez-vous à Maitri Path to Wellness pour diffuser le message que la prévention est possible en octobre. Visitez notre site Web ou appelez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez vous impliquer.

Chemin Maitri vers le bien-être

111, avenue Bucklin, Ste. 1

La Salle, IL 61301

815-780-0690

www.maitripathtowellness.com