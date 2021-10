Octobre a peut-être mauvaise réputation, mais les actions entrent dans une période normalement positive

Un trader travaille dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 9 août 2021.

Les indices ont toutefois lancé la première séance de bourse en octobre sur une note positive. Le S&P 500 ajoutant 1,1% et le Nasdaq clôturant en hausse de 0,8% vendredi. Le Dow Jones Industrial Average a ajouté 482,54 points.

« Le quatrième trimestre 2021 enregistrera probablement un rendement supérieur à la moyenne. Cependant, les investisseurs devront s’accrocher pendant la course généralement tumultueuse d’octobre, qui a connu une volatilité 36% plus élevée par rapport à la moyenne des 11 autres mois », note Sam Stovall, stratège en chef des investissements du CFRA.

Le S&P 500 a enregistré en moyenne des gains démesurés de 3,9% au quatrième trimestre et a augmenté quatre ans sur cinq depuis la Seconde Guerre mondiale, selon le CFRA. Le deuxième meilleur trimestre est le premier, avec un gain moyen de 2,3%. Le pire est le troisième, en hausse de seulement 0,6%.

Malgré les inquiétudes concernant le resserrement de la banque centrale, le plafond de la dette, le développeur chinois Evergrande et Covid-19, de nombreux stratèges s’attendent à ce que les actions éclipsent les récents sommets après une période difficile en octobre.

Au cours de la semaine dernière, les taux ont grimpé en flèche, le rendement du Trésor à 10 ans passant d’environ 1,31% alors que la Fed se réunissait le 22 septembre à 1,56% une semaine plus tard. Vendredi, le rendement s’est légèrement détendu à un peu moins de 1,50 %.

La Fed devrait largement annoncer en novembre qu’elle commencera à ralentir ses achats d’obligations, et le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’il s’attend à ce que cela se termine d’ici le milieu de l’année prochaine.

La banque centrale a signalé la semaine dernière qu’elle était presque prête à s’éloigner des politiques utilisées pendant la pandémie pour maintenir la liquidité des marchés financiers et aider l’économie.

« Nous pensons que la peur de mettre Covid au travail était un facteur important en août et le sera également en septembre », a-t-il déclaré. « D’ici octobre, les premiers indices sont que les gens commencent à se sentir plus à l’aise et que vous devriez avoir un début de réaccélération de la croissance de l’emploi. »

Harris a déclaré que la plus grande préoccupation pour l’économie reste Covid, bien que les nouveaux cas ralentissent.

« La seule façon pour moi de les voir retarder la réduction est si nous obtenons un nombre très faible, quelque chose plus proche de zéro », a déclaré Ethan Harris, responsable de la recherche économique mondiale chez Bank of America. « Tout ce qui ressemble à 100 000, 200 000, ils vont de l’avant » avec le cône.

Bespoke a constaté que si octobre est connu pour les krachs boursiers, comme ceux de 1929 et 1987, le marché est généralement positif. Le Dow Jones, par exemple, a gagné 60% du temps en octobre au cours des 50 dernières années, avec une augmentation moyenne de 0,5%. Elle a été négative la plupart du temps en septembre, avec une perte moyenne de 0,9 %.

« Le S&P 500 a baissé 50 fois en septembre depuis 1928, et au cours de ces années, il a en fait enregistré une baisse moyenne de 0,41% en octobre et un gain de seulement 0,75% au quatrième trimestre », a noté Bespoke. Lorsque la performance de septembre était positive, le S&P a gagné une moyenne beaucoup plus forte de 1,6% en octobre et une moyenne de 5% au quatrième trimestre, selon la firme.

Bespoke Investment Group a analysé le comportement du S&P 500 au cours des années où il était solidement en hausse depuis le début de l’année avant le quatrième trimestre. Au cours de ces années, le marché a généralement progressé au cours du trimestre, mais les rendements ont été plus faibles que la normale en octobre et au cours du trimestre lui-même, alors que septembre était un mois négatif.

Le mouvement vers le tapering n’a jusqu’à présent pas eu beaucoup d’impact sur les marchés, bien que les stratèges disent qu’il pourrait le faire si les rendements augmentent. Le programme d’achat d’obligations, ou assouplissement quantitatif, a également été crédité d’avoir fourni de la liquidité au marché, ce qui a alimenté les gains des marchés boursiers.

« La Fed s’efforce de télégraphier ce qu’elle fait bien à l’avance et d’atténuer le choc de ce qu’elle fait. Les rendements obligataires ont un peu augmenté, mais pas d’une manière troublante pour l’économie », a déclaré Harris. « Le vrai risque de la Fed vient quand ils commencent à parler de hausse des taux d’intérêt. … C’est une histoire pour l’année prochaine. »

La hausse des rendements deviendrait plus risquée pour les actions si elles devaient continuer à progresser rapidement. Tony Crescenzi, vice-président exécutif de PIMCO, a déclaré qu’il s’attend à ce que le rendement de référence du Trésor à 10 ans se négocie dans une fourchette de 1,50 % à 2 % cette année.

Crescenzi a déclaré que l’augmentation des rendements était due à des attentes d’inflation plus persistantes et à l’évolution persistante de la Fed vers une politique moins facile. « Il avance toujours avec son plan de réduction et de resserrement éventuel », a-t-il déclaré. « Le cône ne fixe pas de date pour le serrage, mais l’horloge commence à tourner une fois que le cône commence. »

La hausse des taux a secoué les actions au cours de la semaine dernière, en particulier les actions technologiques. Le S&P 500 était en baisse de 2,2% pour la semaine et le Nasdaq a perdu 3,2%.

Des gains surprenants

Les bénéfices ont été un grand catalyseur pour le marché boursier, avec d’énormes surprises à la hausse qui ont stimulé le sentiment cette année. Mais certains stratèges avertissent que si les entreprises semblent trop prudentes lorsqu’elles annoncent des bénéfices au troisième trimestre au cours des deux prochaines semaines, cela pourrait être un avertissement pour le marché.

Julian Emanuel, responsable de la stratégie actions et dérivés chez BTIG, a déclaré que la hausse des estimations de bénéfices pour cette année et l’année prochaine a été un vent favorable. « Ceux, à notre avis, ont maintenant atteint un plateau et potentiellement atteint un sommet », a-t-il déclaré. « Si le marché perçoit qu’ils ont atteint un sommet plutôt qu’un plateau à court ou moyen terme, alors nous avons un problème pour le marché boursier. »

Les investisseurs surveillent également les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui perturbent la capacité de nombreuses entreprises à obtenir des pièces et même des produits. Ils ont déjà un impact sur les bénéfices et font pression sur les marges. Certains ont déjà mis en garde contre le problème, et d’autres devraient détailler les problèmes lors des appels de résultats.

Le Congrès a évité une fermeture du gouvernement, mais des querelles politiques devraient planer sur les marchés au quatrième trimestre. La plus grande tâche des législateurs sera de relever le plafond de la dette, ce qui pourrait devenir inquiétant pour les marchés si le gouvernement atteint la limite avant que des mesures ne soient prises.

Alors que le quatrième trimestre avance, le sort du plan d’infrastructure proposé de 3 500 milliards de dollars, auquel s’opposent les républicains et certains démocrates, reste incertain. Harris de Bank of America a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il soit ramené à environ 1 500 milliards de dollars.

Autres issues

L’échec du promoteur immobilier chinois Evergrande à rembourser ses dettes a temporairement effrayé le marché en septembre. Ses problèmes ne sont pas résolus même si les investisseurs s’attendent à ce qu’un effondrement financier soit évité.

Les progrès d’Evergrande resteront une histoire importante pour les marchés au quatrième trimestre, alors que la société se débat avec son fardeau de dette de 300 milliards de dollars.

