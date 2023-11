Octobre a effacé les records de température, 2023 devrait être l’année la plus chaude jamais enregistrée

Ce mois d’octobre a été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, 1,7 degrés Celsius (3,1 degrés Fahrenheit) de plus que la moyenne préindustrielle pour le mois – et le cinquième mois consécutif avec une telle note dans ce qui sera désormais presque certainement l’année la plus chaude jamais enregistrée.

Octobre a été 0,4 degrés Celsius (0,7 degrés Fahrenheit) plus chaud que le précédent record du mois en 2019, surprenant même Samantha Burgess, directrice adjointe du service Copernicus sur le changement climatique, l’agence européenne pour le climat qui publie régulièrement des bulletins mensuels observant l’air à la surface de la planète. et les températures de la mer, entre autres données.

“Le montant avec lequel nous battons des records est choquant”, a déclaré Burgess.

Après le réchauffement cumulé de ces derniers mois, il est pratiquement garanti que 2023 sera l’année la plus chaude jamais enregistrée, selon Copernic.

Les scientifiques surveillent les variables climatiques pour comprendre comment notre planète évolue en raison des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine. Une planète plus chaude signifie des événements météorologiques plus extrêmes et plus intenses, comme de graves sécheresses ou des ouragans qui retiennent davantage d’eau, a déclaré Peter Schlosser, vice-président et vice-recteur du Global Futures Laboratory de l’Arizona State University. Il n’est pas impliqué dans Copernic.

“C’est un signe clair que nous nous dirigeons vers un régime climatique qui aura plus d’impact sur davantage de personnes”, a déclaré Schlosser. “Nous ferions mieux de prendre cet avertissement que nous aurions dû prendre il y a 50 ans ou plus et d’en tirer les bonnes conclusions. »

Cette année a été exceptionnellement chaude, en partie parce que les océans se sont réchauffés, ce qui signifie qu’ils font moins pour contrer le réchauffement climatique que par le passé. Historiquement, l’océan a absorbé jusqu’à 90 % de l’excès de chaleur dû au changement climatique, a déclaré Burgess. Et au milieu d’El Nino, un cycle climatique naturel qui réchauffe temporairement certaines parties de l’océan et entraîne des changements météorologiques dans le monde entier, on peut s’attendre à un réchauffement encore plus important dans les mois à venir, a-t-elle ajouté.

Schlosser a déclaré que cela signifie que le monde devrait s’attendre à ce que davantage de records soient battus à la suite de ce réchauffement, mais la question est de savoir si ces records seront atteints à de plus petites étapes à l’avenir. Il a ajouté que la planète dépasse déjà les 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) de réchauffement depuis l’époque préindustrielle que l’accord de Paris visait à limiter, et que la planète n’a pas encore vu le plein impact de ce réchauffement. Aujourd’hui, selon lui, Burgess et d’autres scientifiques, il est urgent d’agir – pour mettre un terme aux émissions responsables du réchauffement de la planète.

« Il est bien plus coûteux de continuer à brûler ces combustibles fossiles que de cesser de le faire. C’est essentiellement ce que cela montre », a déclaré Friederike Otto, climatologue à l’Imperial College de Londres. “Et bien sûr, vous ne le voyez pas lorsque vous regardez simplement les records battus et non les personnes et les systèmes qui souffrent, mais c’est ce qui compte.”

