Octobre 2024 : découvrez ces bâtiments du jour avec des visites guidées par des architectes à New York le mois prochain | Actualités

Archtober est de retour pour sa 13e édition à New York. L’événement d’un mois, organisé chaque année par le Center for Architecture en collaboration avec des organisations partenaires, comprend le très populaire Bâtiment du jour Spotlight, offrant aux architectes une inspection rapprochée unique de nouveaux projets exceptionnels dans la région avec des visites guidées par des architectes et d’autres professionnels du design.

Vous pouvez consulter la liste complète des sites de cette année ci-dessous et utiliser le Carte Archtober de New York comme votre guide mobile pratique.

Raffinerie de sucre Domino par Practice for Architecture (PAU). Photo de Max Touhey

Mardi 1er octobre : 520 Fifth Avenue

Architecte : Kohn Pedersen Fox (KPF)

Jeudi 3 octobre : Sportime Randall’s Island/John McEnroe Tennis Academy

Architecte : Ricardo Zurita Architecture et planification PC

Vendredi 4 octobre : Bibliothèque d’Inwood

Architecte : Andrew Berman Architect

Samedi 5 octobre : Bronx River Greenway/Starlight Park

Architecte: NV5

Dimanche 6 octobre : Brick House

Architecte : Philip Johnson ; Architecte de restauration : Graham Gund Architect

HELP ONE, de Curtis + Ginsberg Architects. Photo : Inessa Binenbaum

Lundi 7 octobre : Domino Square

Architecte : Studio Cadena ; Architecte paysagiste : Field Operations

Mardi 8 octobre : Pavillon Wagner Park et projet de résilience de Battery Park City

Architecte : Thomas Phifer et associés

Mercredi 9 octobre : Aire de jeux scientifiques du Pier 26

Architecte paysagiste : OLIN

Le Centre international de photographie de Gensler. Image : Robert Deitchlet, avec l’aimable autorisation de Gensler

Jeudi 10 octobre : 425 Grand Concourse

Architecte : Dattner Architects

Vendredi 11 octobre : East Midtown Greenway

Architecte: Stantec

Samedi 12 octobre : Bibliothèque de Far Rockaway

Architecte: Snøhetta

Dimanche 13 octobre : Péninsule de Gansevoort

Architecte : Opérations sur le terrain, nARCHITECTS

Domino Park par Field Operations. Photo de Timothy Schenck, avec l’aimable autorisation de Field Operations

Lundi 14 octobre : Usine sucrière Domino

Architecte: PAU

Mardi 15 octobre : Bâtiment administratif Cubes – Parc de sculptures de Socrates

Architecte: LOT-EK

Mercredi 16 octobre : Chapelle Neuf

Architecte: SO-IL

Jeudi 17 octobre : Institut d’études sur l’art latino-américainArchitecte : Overhead Architecture

PENN2 par MdeAS Architects Crédit : DBOX. Avec l’aimable autorisation de Vornado Realty Trust

Vendredi 18 octobre : Mémorial de l’incendie de Triangle

Architecte : Charles Lauster Architect ; Designers : Uri Wegman et Richard Joon Yoo

Lundi 21 octobre : W New York – Union Square

Architecte : Rockwell Group

Mardi 22 octobre : One Domino Square

Architecte: Selldorf Architects

Mercredi 23 octobre : HELP ONE

Architecte : Curtis + Ginsberg Architects

Jeudi 24 octobre : Grey Art Museum

Architecte : Ennead Architects

Bâtiment administratif Cubes – Parc de sculptures de Socrates par LOT-EK. Photo : Marci Pei

Vendredi 25 octobre : Lever House

Architecte : Skidmore, Owings & Merrill (SOM)

Samedi 26 octobre : Bibliothèque publique de Brooklyn, Bibliothèque de Sunset Park

Architecte: Mitchell Giurgola

Dimanche 27 octobre : Centre d’accueil des visiteurs du Monument national de Stonewall

Architecte : EDG Architecture + Engineering

Sportime Randall’s Island/John McEnroe Tennis Academy par Ricardo Zurita Architecture and Planning PC Image : RZAPS

Lundi 28 octobre : New York Hall of Science

Architecte : Wallace K. Harrison

Mercredi 30 octobre : Quai 17

Architecte : SHoP Architects

Jeudi 31 octobre : PENN 2

Architecte : MdeAS Architects