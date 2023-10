Octets Biz pour le 8 octobre 2023

La ville de Rock Island embauche un avocat interne

La ville de Rock Island a embauché Leslie Day comme avocat interne, s’adaptant ainsi au recours à des avocats contractuels. Day a commencé dans son nouveau rôle le lundi 2 octobre.

La Ville avait déjà engagé Dave Morrison et Hector Lareau du cabinet d’avocats David Morrison à Rock Island depuis 2017. Morrison a pris sa retraite à la fin du mois d’août.

« Nous sommes heureux de recruter Leslie alors que la ville passe à un avocat interne à temps plein », a déclaré le maire Mike Thoms. « Grâce à ses années d’expérience et d’expérience en droit, Leslie sera un atout pour la communauté de Rock Island.

Day a grandi à Milan et est diplômé du lycée Rock Island. Elle a obtenu son baccalauréat ès sciences en psychologie et philosophie de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign ; et son doctorat en droit de la faculté de droit de l’Université George Washington à Washington, DC

Day apporte à Rock Island plus de 11 ans d’expérience juridique. Elle a auparavant exercé les fonctions d’avocate municipale par intérim pour la ville de Galesburg et a été nommée associée de Barash & Everett, LLC à Galesburg. Elle a également travaillé dans d’autres agences gouvernementales en se concentrant sur l’éthique et la transparence, notamment le ministère de la Défense, le Bureau de l’Inspecteur général ; Département du Commerce, Bureau de l’Inspecteur Général ; et le bureau du procureur général de Washington, DC.

« Je suis ravi et honoré de pouvoir de nouveau exercer le droit dans la ville qui m’a élevé », a déclaré Day. « J’ai hâte de servir la communauté et les résidents de Rock Island.

IMEG acquiert une société d’ingénierie de la région de Philadelphie

Rock Island, Illinois – Giovanetti Shulman Associates Consulting Engineers (GSA) de Broomall, Pennsylvanie, une société d’ingénierie mécanique, électrique, plomberie, protection incendie et basse tension de la région de Philadelphie, a rejoint IMEG, basée à Quad Cities, la cinquième plus grande société d’ingénierie. aux États-Unis et la plus grande entreprise privée de l’industrie du jeu. La fusion avec GSA améliore les services existants de la société nationale d’ingénierie à service complet d’IMEG dans la région de Philadelphie et son portefeuille national de jeux.

Fondée en 1982 par Richard Giovanetti et Mark Shulman, GSA a fourni des services de conception technique durable sur une grande variété de projets dans les marchés du divertissement, du commerce, de la culture, de l’éducation et de la santé, entre autres. Au fur et à mesure que l’entreprise grandissait, les deux fondateurs ont créé une équipe hautement technique soutenue par un personnel formidable dont Connie Giovanetti.

« Nous sommes ravis d’ajouter l’équipe de GSA et d’approfondir notre expertise, en particulier dans les secteurs du jeu et du divertissement », a déclaré Paul VanDuyne, président-directeur général d’IMEG. « Leur passion pour l’environnement bâti, ainsi que leurs compétences créatives et techniques, sont des caractéristiques essentielles qui correspondent aux propres priorités d’IMEG. »

Le président de GSA, Richard Giovanetti, a déclaré que la société était impatiente de faire partie d’IMEG et de la capacité qu’elle apporte à offrir à ses clients une gamme complète de services d’ingénierie, le tout avec la même équipe locale. Lui et Mark Shulman continueront à servir de chefs d’équipe locaux et la société continuera à opérer à partir de son site existant de Broomall, faisant affaire sous le nom de Giovanetti Shulman Associates, désormais IMEG, jusqu’à l’intégration complète.

GreenState Credit Union a de nouveau reçu le prix Top Workplaces du Des Moines Register et de l’Iowa Top Workplaces. Le prix 2023 marque le troisième classement consécutif au premier rang dans la catégorie des grands employeurs et la septième reconnaissance consécutive des meilleurs lieux de travail.

« Notre plus grand atout réside dans nos collaborateurs et la culture qu’ils cultivent », a déclaré Jim Kelly, directeur du marketing. « Recevoir ce prix confirme que nos employés se sentent responsabilisés et soutenus, ce qui profite à nos membres et à nos communautés. »

La liste est basée uniquement sur les commentaires des employés recueillis via une enquête tierce administrée par Energage, LLC, partenaire technologique d’engagement des employés. L’enquête confidentielle mesure de manière unique 15 facteurs culturels et calcule les résultats en comparant les déclarations basées sur la recherche de l’enquête aux références de l’industrie. GreenState a été sélectionné aux côtés de 147 autres entreprises dans tout l’État de l’Iowa.

QCR Holdings, Inc. (NASDAQ : QCRH) a annoncé aujourd’hui que les résultats financiers de son troisième trimestre clos le 30 septembre 2023 seront publiés après la clôture du marché le mercredi 25 octobre 2023. La société organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion le prochain jour, le jeudi 26 octobre 2023, à 10 h 00, heure centrale, pour discuter des résultats. Les actionnaires, analystes et autres parties intéressées sont invités à se joindre à nous.

Les informations de connexion pour l’appel sont le 888-346-9286 (international 412-317-5253). Les participants doivent demander à rejoindre l’appel de QCR Holdings, Inc.. L’événement sera archivé et disponible pour une rediffusion jusqu’au 2 novembre 2023. Les informations d’accès à la rediffusion sont le 877-344-7529 (international 412-317-0088) ; code d’accès 7582498.

Une webdiffusion de la téléconférence est accessible sur la page Actualités et événements de la société à l’adresse www.qcrh.com. Une version archivée de la webdiffusion sera disponible au même endroit peu après la fin de l’événement en direct.

La garnison organisera une cérémonie d’inauguration à 15 h 30, le vendredi 13 octobre, au 131 W. 2nd Street à Davenport.

La garnison est située sur la bande historique de la 2e rue au centre-ville de Davenport. La Garnison est l’endroit par excellence du Québec pour un cocktail après le travail, un dîner intime ou une soirée entre vieux amis.

Midland Technologies exploite la nouvelle intelligence artificielle (IA) pour protéger les petites et moyennes entreprises contre les dernières attaques de phishing basées sur l’IA

Le principal fournisseur de services technologiques gérés aide à sécuriser les organisations

DAVENPORT, IA – 22 septembre 2023 – Midland Technologies, l’un des principaux fournisseurs de services technologiques gérés (MTSP), a annoncé aujourd’hui que la société protège les petites et moyennes entreprises (PME) contre le dernier type de cyberattaque. Bien que le phishing soit depuis longtemps une méthode utilisée par les cybercriminels, les nouveaux développements de l’IA ont permis aux cybercriminels de dissimuler plus facilement leurs tentatives de phishing, ce qui rend beaucoup plus difficile pour les entreprises de rester protégées par des moyens conventionnels. Même si la plupart des organisations proposent des formations à la cybersécurité à leurs employés ou utilisent des outils de filtrage des e-mails « après livraison », l’erreur humaine reste la principale cause de violation. Midland Technologies exploite un logiciel de filtrage des boîtes de réception basé sur l’IA pour aider les propriétaires d’entreprise à éliminer les attaques de phishing qui atteignent les boîtes de réception des employés, ce risque étant ainsi complètement éliminé.

Les cybercriminels utilisent des méthodes d’attaque de plus en plus sophistiquées et les propriétaires d’entreprise doivent comprendre quels outils sont nécessaires pour protéger leur organisation. Alors que les propriétaires d’entreprise engagent généralement leurs employés dans des modules de formation en cybersécurité, ces formations présentent malheureusement des avantages qui se détériorent avec le temps, et même après seulement quelques mois, la rétention diminue. Selon le rapport Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR) 2021, « 85 % des violations impliquent « l’élément humain » » et ce n’est un secret pour personne que « Bob from shipping » ne sera jamais aussi capable de détecter les tentatives de phishing qu’un e-mail IA. système de filtration. L’erreur humaine représentant 85 % des attaques de phishing, il est essentiel que les entreprises apprennent à tirer parti de l’IA à leur avantage, afin de rivaliser avec la technologie des cybercriminels. Jason Smith, vice-président de Midland Technologies, a déclaré : « Vous n’apportez pas de couteau lors d’une fusillade. Vous ne devriez pas non plus essayer de combattre les pirates informatiques sans avoir les outils d’IA à vos côtés.

Le phishing existe depuis des décennies, cependant, l’IA générant du contenu, comme ChatGPT, a rendu beaucoup plus difficile pour l’utilisateur moyen de détecter les e-mails de phishing à l’ère moderne. Dans le passé, il était relativement facile pour un utilisateur final/employé de lire un e-mail frauduleux et de le détecter car il contenait souvent des formulations maladroites, non natives ou de légères fautes d’orthographe dans l’e-mail qui indiqueraient qu’il n’était pas crédible. Cependant, maintenant que les cybercriminels peuvent demander à l’IA de relire et de modifier leurs messages afin qu’il n’y ait pas d’erreurs grammaticales, de mots mal orthographiés et que le ton ressemble à celui d’un locuteur natif, il deviendra beaucoup plus difficile pour les employés de distinguer avec précision les e-mails frauduleux des e-mails réels. e-mails dans un avenir proche.

Midland Technologies lutte contre le phishing basé sur l’IA en utilisant des méthodologies de détection basées sur l’IA qui peuvent détecter automatiquement si un e-mail provient ou non d’une source crédible. Plus important encore, il supprime également les e-mails frauduleux « avant la livraison » au lieu de « après la livraison », comme c’est la norme parmi la plupart des nouveaux types de systèmes de prévention du phishing couramment utilisés. Lorsque le service informatique peut éliminer l’élément humain de toute erreur, il va sans dire que cela améliore la cybersécurité de toute organisation. Ceci est particulièrement crucial car si une organisation utilise un logiciel de filtrage des e-mails « après livraison », il existe encore une petite fenêtre d’opportunité pour un employé qui répond rapidement d’exposer sans le savoir le réseau de l’entreprise à des vulnérabilités, avant que le logiciel puisse supprimer l’e-mail de son compte. boîte de réception.

Le logiciel de Midland Technologies remplit également une double fonction, en surveillant constamment le réseau de l’entreprise pour déterminer si les données de l’entreprise ne sont pas correctement sécurisées. Par exemple, « Bob from Shipping » peut stocker des fichiers d’entreprise sur un compte personnel Dropbox/Google Drive, qui devra être sécurisé au même niveau que d’autres centres de stockage de données. Le logiciel de Midland Technologies peut détecter immédiatement si les employés stockent des données d’entreprise. sur des serveurs/emplacements non sécurisés et informez les administrateurs réseau afin qu’ils puissent résoudre le problème avant que l’entreprise ne soit exposée à une violation totalement inutile.

« L’IA est à la fois une bénédiction et une malédiction pour les propriétaires d’entreprise », a ajouté M. Smith. « Notre travail consiste à passer au crible toutes les technologies émergentes et à fournir des solutions informatiques simples aux entreprises qui ont besoin d’évoluer de manière sûre, efficace et sécurisée. »