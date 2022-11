Octavia Spencer a presque utilisé l’argent des accessoires avec le visage de Ryan Reynolds dessus pour payer les bonbons d’Halloween

Octavia Spencer a presque utilisé l’argent des accessoires – avec le visage de Ryan Reynolds dessus – pour effectuer un achat.

Lors d’une apparition dans “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, l’actrice a parlé du moment où elle a failli utiliser l’accessoire de sa prochaine comédie musicale de Noël “Spirited” lors de l’achat de bonbons d’Halloween. Spencer a plaisanté avec Fallon en disant qu’elle était heureuse d’avoir réalisé que l’argent était faux avant d’essayer de l’utiliser, admettant qu’elle “aurait pu aller en prison” pour avoir utilisé des faux billets.

“Je suis content de faire partie de ces gens qui aiment être préparés, parce que je regarde le billet de 100 $ et je me dis : ‘Ben Franklin a l’air vraiment, vraiment bizarre.’ J’ai réalisé que c’était un accessoire de “Spirited”. Et j’ai failli payer avec ça”, a-t-elle expliqué. “C’est un accessoire du plateau, et je l’ai vu par terre et j’ai pensé : ‘Wow, c’est génial, ça a l’air réel.’ Et j’ai pensé, parce que je n’ai jamais d’argent dans mon portefeuille, que je m’en souviendrais.”

Pour sa défense, Spencer a fait valoir que cela faisait plus d’un an qu’elle n’avait pas tourné le film et avait volé la fausse facture du plateau, affirmant qu’il était naturel pour elle d’avoir oublié.

Le billet qu’elle regardait portait le visage de sa co-star Reynolds, mais ressemble à un billet moyen de 100 $ parce que ses cheveux sont modifiés pour ressembler à ceux du père fondateur. Spencer a révélé que la fausse facture n’était plus dans son portefeuille car elle la garde maintenant sur sa bibliothèque avec des souvenirs d’autres ensembles sur lesquels elle a travaillé.

En plus de Spencer et Reynolds, “Spirited” met également en vedette Will Ferrell dans le rôle du fantôme du cadeau de Noël. Le film est une variante de l’histoire classique de Dickens “A Christmas Carol”, mais cette fois racontée du point de vue du fantôme, qui commence à réexaminer sa vie après avoir choisi la mauvaise personne comme Scrooge cette année-là.

Plus tôt cette année, Reynolds a parlé franchement de la difficulté de se préparer pour son rôle dans la comédie musicale, expliquant que lui et le reste de la distribution sont allés dans un camp de théâtre de sept semaines pour apprendre à chanter et à danser, ce que Spencer a également trouvé difficile. .

“Je n’avais aucune idée de ce qu’il fallait pour faire une comédie musicale, car voici le truc, nous chantons tous tous les jours”, a expliqué l’actrice. “Je ne me considère pas comme un chanteur, mais j’ai pensé que je pourrais probablement le faire, parce que quand tu chantes avec la radio, tu sonnes si bien, n’est-ce pas ? Tu frappes les notes, mais tu réalises que tu chantes très bas . Ils allaient avoir un microphone, alors j’ai pensé que je pourrais utiliser ma petite voix de chant radio… et le coach vocal Eric Vetro a dit: ‘Ouais, je vais avoir besoin de toi pour chanter – projet!’ “

Spencer dit qu’elle “a commencé à paniquer” quand il lui a dit cela et a commencé à se demander pourquoi elle s’était inscrite, parce qu’elle pensait qu’elle “allait se promener en chantant avec (sa) voix de souris” tout le temps.

Lorsque Fallon a demandé si elle allait organiser les vacances cette année, Spencer a admis qu’elle ne pensait pas que c’était quelque chose que quelqu’un voulait qu’elle fasse.

“D’habitude, je rentre chez moi parce que c’est plus facile pour moi, mais en toute honnêteté, personne dans ma vie ne voudrait que j’organise une fête, uniquement parce que je dois taper tôt”, a-t-elle expliqué. “Je suis prêt à finir avant les autres, et si vous êtes l’hôte, vous ne pouvez pas vous dire : “Oh, les gars, vous savez que le dîner est de 8h00 à 10h00, il est 21h30.””

Spencer a affirmé qu’elle allait essayer d’héberger l’année prochaine et donnerait à tout le monde une mise à jour sur la façon dont cela se passe.

« Spirited » devrait être diffusé le 18 novembre sur Apple TV+.