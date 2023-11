OCT présentera « Sunset Boulevard » à partir de mercredi | Les arts et le divertissement

OLEAN — La vie à la fois envoûtante et séduisante de l’âge d’or d’Hollywood fera sa première avec des stars sur la scène de l’Olean Community Theatre la semaine prochaine.

Les représentations de « Sunset Boulevard » d’Andrew Lloyd Webber commencent mercredi au théâtre de South Barry Street et se poursuivront jusqu’au dimanche 19 novembre.

À moins d’une semaine du lever du soleil, la réalisatrice Minna Badanes a déclaré que les répétitions se déroulaient bien avec son casting exceptionnellement talentueux de 17 acteurs. En commençant les répétitions le 2 octobre, elle a déclaré qu’ils travaillaient dur depuis pour donner vie au spectacle.

“Il y a un bon mélange d’âges, même s’il s’agit principalement d’une série pour adultes”, a déclaré Badanes, citant les thèmes et le contenu plus matures de la série. “La comédie musicale suit de très près le film original et la musique est absolument magnifique.”

Basée sur le film classique du même nom de 1950, l’intrigue tourne autour de Norma Desmond, une star fanée de l’ère du cinéma muet, vivant dans le passé dans son manoir en décomposition dans la rue titulaire de Los Angeles. Lorsque le scénariste Joe Gillis croise accidentellement son chemin, Desmond voit en lui une opportunité de la faire revenir sur grand écran, avec romance et tragédie à suivre.

Après plus de 40 ans à diriger des productions scéniques dans la région et à faire partie de l’OCT depuis sa création, Badanes a déclaré que ce serait son dernier spectacle en tant que réalisatrice et qu’elle voulait sortir avec quelque chose qu’elle envisageait de faire. pendant longtemps.

«Je devais vraiment y réfléchir et voir si cela était réalisable ou non – et bien fait», a-t-elle déclaré. “Tout d’abord, c’est une pièce très difficile et nous travaillons sur une scène limitée.”

Badanes a déclaré que la série est une pièce puissante car elle aborde des sujets qui sont toujours d’actualité plus de 70 ans plus tard, en particulier les effets mentaux et émotionnels auxquels les femmes âgées sont confrontées lorsque l’industrie du divertissement les laisse derrière elles.

« Il fut un temps où vous atteigniez un certain âge et c’était : « Au revoir », peu importe ce que vous aviez fait », a-t-elle déclaré. “Cette émission en parle.”

EN VEDETTE DANS la production est Sharon Myers, qui a déclaré qu’elle avait joué quelques rôles avec OCT et réalisé quelques spectacles mais qu’elle n’avait pas beaucoup de temps supplémentaire à consacrer au théâtre. Mais quand il s’agissait de Norma Desmond, et avec si peu de rôles importants et complexes pour les femmes dans la cinquantaine, elle savait que l’opportunité était trop belle pour la laisser passer. Chanter un spectacle de Webber était aussi un joli bonus.

“Toutes ces choses réunies m’ont poussé à auditionner pour cela”, a-t-elle déclaré. « Et pour Minna, je n’avais pas eu l’occasion de travailler avec elle et à l’époque je ne savais pas que ce serait son dernier spectacle. Faire partie de cela et connaître l’histoire qui s’y trouve et ce qu’elle a apporté au théâtre dans cette communauté a été un énorme attrait.

Parce que la scène OCT est plus petite qu’une scène standard trouvée dans la plupart des auditoriums des lycées, Badanes a déclaré qu’elle devait faire preuve de créativité avec la scénographie. Elle a déclaré que le fait de désigner certaines zones de la scène dans des décors spécifiques de l’histoire ainsi que de projeter les lieux sur le mur du fond au-dessus de la scène aidera à donner au public une meilleure idée de l’endroit où les choses se passent.

« Les décors des différents lieux sont très minimes », a-t-elle expliqué. “Nous n’avons pas de coulisses, nous n’avons pas d’ailes, donc c’est une affaire délicate de donner l’impression que c’est censé le faire.”

COMME LE Comme pour la plupart des comédies musicales de Webber, presque toute la production est chantée avec de la musique jouée en permanence.

Badanes dispose d’un orchestre complet avec à peu près le même nombre de musiciens que d’acteurs sous la direction de Pat Waldron, un professeur de musique à la retraite qui a enseigné à Olean et Ellicottville. Elle a dit qu’ils avaient beaucoup de musiciens et de professeurs locaux qui ont joué pour des spectacles précédents dans l’ensemble ainsi que quelques nouveaux visages rejoignant le groupe.

“Ils sont incroyables”, a ajouté Myers. “La musique est si dure et nous avons de la chance de les avoir, de la chance d’avoir ce talent par ici.”

Badanes a déclaré que le seul problème en cours de route avait été la disparition de certains acteurs lors des répétitions parce qu’ils jouaient dans d’autres productions de la région au cours des dernières semaines.

“Nous puisons tous dans le même vivier de talents et nous essayons de ne pas nous marcher sur les pieds en ce qui concerne la semaine de représentation, mais cela ne tient pas toujours compte des six semaines de répétition”, a-t-elle déclaré. “J’ai donc dû contourner certaines personnes manquantes et ne faire partie du casting que pendant deux semaines, ce qui est difficile.”

Heureusement, Badanes a déclaré que tous les participants à la série étaient talentueux et qu’elle savait ce qu’ils pouvaient faire avant de les choisir.

“Le talent est incroyable, la musique est magnifique, l’histoire est géniale et le talent est à ne pas manquer”, a-t-elle ajouté.

Les représentations de « Sunset Boulevard » auront lieu à 19 h 30 du 15 au 18 novembre et à 14 h les 18 et 19 novembre au Olean Community Theatre, 127 S. Barry St. Les billets coûtent 15 $ chacun et sont disponibles à la porte ou à oleancommunitytheatre.com. Badanes a déclaré que la vente de billets allait déjà vite et encourageait les précommandes en ligne.