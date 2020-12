Pablo Matera est de retour en tant que capitaine de l’équipe de rugby à XV d’Argentine, mais lui et deux coéquipiers ne joueront pas contre l’Australie ce week-end après une audience disciplinaire qui a annulé une décision antérieure de les suspendre en raison de tweets offensifs publiés il y a près de dix ans.

Ce fut une année tellement folle en 2020.

Plus tôt cette semaine, Matera a été déchu de son poste de capitaine et suspendu avec deux coéquipiers pour des publications historiques sur les réseaux sociaux considérées comme discriminatoires et xénophobes.

Les sanctions contre Matera ont été annoncées après que les médias sociaux ont fait surface au milieu de la réaction en Argentine pour la manière retenue dont les Pumas ont répondu à la mort la semaine dernière du grand footballeur respecté Diego Maradona.

Matera est devenu un héros national lorsqu’il a mené l’équipe d’Argentine à sa toute première victoire contre les All Blacks il y a trois semaines. Maintenant, lui, le vétéran Guido Petti et la putain Santiago Socino rateront le match de l’Australie à l’ouest de Sydney.

Mais dans un grand backflip jeudi, la Fédération argentine de rugby a annoncé que Matera avait réintégré ses fonctions de capitaine mais n’inclurait pas les Wallabies lors du dernier match des trois nations de samedi à l’ouest de Sydney.

La fédération argentine a déclaré que les joueurs avaient exprimé leurs regrets lors d’une audience disciplinaire mercredi et que l’interdiction avait été levée. Mais le trio ne jouera pas samedi et le centre Jeronimo de la Fuente sera le capitaine suppléant.

Les trois joueurs ont exprimé de profonds regrets, réitéré leurs excuses, affirmant que ce n’est pas ce qu’ils pensent et qu’il s’agissait d’un acte imprudent typique de l’immaturité, a déclaré l’UAR dans un communiqué. Cependant, ils sont pleinement responsables. . . au moment de l’émission provisoire, le Comité de Discipline a examiné et évalué les attitudes des trois joueurs au cours de ce procès, et comprend qu’ils n’ont pas répété des actions similaires pendant ces plus de huit ans et que pendant ce temps ils ont montré des gens avec des valeurs sincères dignes de faire partie de notre équipe.

L’UAR a déclaré qu’au milieu des articles de journaux en Argentine selon lesquels les joueurs avaient menacé de frapper, la commission prendrait une décision finale sur les sanctions dans les prochains jours.

Dans les nouvelles relativement ennuyeuses de l’équipe, James OConnor a été rappelé du demi-ballon après avoir surmonté des blessures au genou et au pied pour prendre sa place dans la formation de départ pour l’Australie.

Pour faire place au retour d’O’onnor, 30 ans, au n ° 10, Reece Hodge passera à l’arrière et Tom Banks a été relégué sur le banc.

C’est formidable de retrouver James dans l’équipe ce week-end. Il apporte beaucoup d’expérience à un jeune groupe et a travaillé très dur pour obtenir son corps afin de revenir sur le terrain, a déclaré l’entraîneur des Wallabies, Dave Rennie.

La Nouvelle-Zélande est presque assurée de remporter le trophée des trois nations.

Les All Blacks ont 11 points de jeu et l’Australie et l’Argentine ont chacun six points. La Nouvelle-Zélande a une différence de plus de 64 points et l’Argentine a moins 28 et l’Australie moins 36, donc même une victoire de points bonus par l’une ou l’autre équipe ne les placerait probablement pas à la première place.

Équipes:

Australie: Scott Sio, Brandon Paenga-Amosa, Allan Alaalatoa, Rob Simmons, Matt Philip, Ned Hanigan, Michael Hooper (capitaine), Harry Wilson, Nic White, James OConnor, Marika Koroibete, Hunter Paisami, Jordan Petaia, Tom Wright, Reece Hodge. Réserves: Folau Faingaa, Angus Bell, Taniela Tupou, Lukhan Salakaia-Loto, Rob Valetini, Jake Gordon, Irae Simone, Tom Banks.

Argentine: Nahuela Tetaz Chaparro, Julian Montoya, Francisco Gomez Kodela, Matias Alemanno, Marco Kremer, Santiago Grondona, Facundo Isa, Rodrigo Bruni, Felipe Ezcurra, Nicolas Sanchez, Emiliano Boffelli, Jeronimo de la Fuente (c), Matias Orlando, Bautista Delguy , Santiago Carreras. Réserves: Jose Luis Gonzalez, Mayco Vivas, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos,

