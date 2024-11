O’Connor ne soutiendrait pas la proposition 137, dit son fils

Sandra Day O’Connor s’est montrée pragmatique quant à la nature éphémère de son influence politique lorsqu’elle a démissionné du plus haut tribunal du pays, a déclaré son fils.

« Elle a dit : ‘Il me reste probablement environ cinq ans dans ma vie avant que les gens ne se soucient plus de ce que j’ai à dire' », se souvient Scott O’Connor. « Je vais donc utiliser ces cinq années plaider en faveur de deux choses : la sélection des juges au mérite et aider les gens à comprendre à quel point il est important d’avoir un système judiciaire indépendant. »

Lorsque Sandra Day O’Connor était législatrice au Sénat de l’Arizona dans les années 1970, elle a poussé à la création d’un processus de sélection au mérite pour les juges de la Cour supérieure, qui à l’époque étaient élus au suffrage direct. Les électeurs de l’Arizona ont adopté le système par vote populaire en 1974. Et sa mère pensait qu’il avait généré l’un des meilleurs systèmes judiciaires du pays au cours des dernières décennies, a déclaré O’Connor.

Elle a pris la route après sa retraite, voyageant à travers le pays et incitant les législatures des États à adopter des systèmes similaires. Son fils a déclaré qu’elle considérait ces années de plaidoyer comme une partie importante de son héritage.

Sandra Day O’Connor était fière du système judiciaire de l’Arizona et elle ne soutiendrait pas une proposition électorale actuelle visant à le modifier, a déclaré son fils.

« Il est ironique qu’en Arizona, où maman a dirigé l’effort législatif pour inscrire la sélection au mérite sur le bulletin de vote en 1974, le législateur tente de réduire l’engagement des électeurs et d’empiéter sur l’indépendance du pouvoir judiciaire », a déclaré O’Connor.

Comment la proposition 137 modifierait-elle les élections de maintien en poste des juges ?

Actuellement, les juges des tribunaux de première instance des comtés de Maricopa, Pima, Pinal et Coconino, les juges de la Cour d’appel et les juges de la Cour suprême sont nommés par le gouverneur. Tous les juges nommés se présentent aux élections de maintien après deux ans de mandat. Après cela, les juges de la Cour d’appel, y compris les juges de la Cour suprême, sont soumis à un vote de maintien tous les six ans et les juges des tribunaux de première instance sont soumis à un vote de maintien tous les quatre ans.

La proposition 137 a été renvoyée au scrutin par la législature. S’il est adopté, les juges nommés qui n’ont pas atteint l’âge obligatoire de la retraite de 70 ans conserveront leurs fonctions pour bonne conduite. Ils ne pouvaient être démis de leurs fonctions que par le biais des procédures de destitution et de révocation existantes définies dans la Constitution de l’Arizona ou s’ils faisaient quelque chose pour déclencher une élection de maintien.

Les procédures constitutionnelles existantes de révocation et de révocation nécessitent une condamnation pour un crime grave ou une campagne visant à recueillir des signatures pour une pétition de révocation.

Les déclencheurs du choix de rétention en vertu de la proposition 137 seraient la condamnation du juge pour un délit ou un crime impliquant une fraude ou une malhonnêteté, l’ouverture d’une procédure de faillite personnelle dans laquelle il est débiteur, le fait qu’il soit soumis à une saisie hypothécaire ou la détermination par un majorité de la Commission d’évaluation des performances judiciaires selon laquelle ils ne satisfont pas aux normes de performance judiciaire.

La commission a déterminé que tous les juges inscrits au scrutin de cette année répondaient aux normes.

Dans tout l’État, il y a 69 juges et juges éligibles au maintien en poste cette année, dont deux juges de la Cour suprême de l’État.

Les juges de la Cour suprême retenus figureront sur les bulletins de vote de tous les électeurs de l’Arizona. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure inscrits sur le bulletin de vote dépendront du comté de résidence de l’électeur.

La proposition 137, si elle est adoptée, serait rétroactive et invaliderait tous les résultats des votes de rétention judiciaire lors de cette élection. Cela permettrait également à chaque chambre de l’Assemblée législative de nommer un membre à la Commission d’évaluation des performances judiciaires, qui évalue si les juges respectent les normes, et donnerait aux législateurs le pouvoir d’exiger une enquête sur un juge.

Poursuivre son travail : Après avoir pris sa retraite de la Cour suprême, Sandra Day O’Connor est devenue championne du civisme

Scott O’Connor : le législateur tente d’exercer un contrôle sur le pouvoir judiciaire

O’Connor a déclaré que sa mère « ne serait pas satisfaite » de la proposition 137.

« Soutenir. 137 va à l’encontre de plusieurs choses que maman appréciait le plus », a-t-il déclaré. « Cela réduit l’engagement des électeurs en limitant les votes de rétention aux seuls juges mal notés par la Commission d’examen des performances judiciaires. »

O’Connor a déclaré que sa mère serait également contre cette mesure car elle intègre la politique dans le processus de contrôle judiciaire.

« Il s’agit entièrement d’une création du pouvoir législatif qui tente d’exercer un contrôle politique sur le pouvoir judiciaire », a-t-il déclaré. « C’est juste de la politique à mains nues, et elle n’y serait pas favorable. »

En plus de voyager aux États-Unis, Sandra Day O’Connor a également mené son plaidoyer en faveur de la réforme judiciaire à l’étranger, ce qui, selon son fils, a fait évoluer son point de vue.

« Maman avait eu de nombreux échanges internationaux avec les systèmes judiciaires du monde entier », a déclaré O’Connor. « Ce qu’il faut retenir, c’est à quel point ces systèmes fonctionnent mal là où le pouvoir judiciaire n’est pas vraiment indépendant. »

« Elle a réalisé que nous sommes uniques au monde avec une telle indépendance de notre système judiciaire et en gardant la politique à l’écart », a-t-il déclaré.

O’Connor a déclaré que sa mère avait été accueillie avec incrédulité lorsqu’elle avait suggéré aux dirigeants des pays qu’elle avait visités et qui faisaient partie de l’Union soviétique d’établir des constitutions prévoyant des systèmes judiciaires indépendants.

« Elle a découvert que les élites politiques contrôlaient tout », a-t-il déclaré. « Et cela signifiait qu’ils contrôlaient également les décisions rendues par les juges. »

O’Connor a déclaré que sa mère était contre l’élection directe des juges parce qu’elle pensait que cela conduisait les nations et les États à la corruption.

« Cela n’était pas basé sur leurs qualifications, ni sur un examen par les pairs, ni sur une enquête sur leur fonctionnement », a-t-il déclaré. « Cela dépendait de la question de savoir s’ils avaient collecté suffisamment d’argent pour battre leur adversaire lors d’une élection. »

D’un autre côté, le processus de sélection au mérite de l’Arizona, qui utilise des commissions non partisanes pour évaluer les candidats à la justice et rassembler des listes de candidats qualifiés parmi lesquels le gouverneur peut choisir, élimine les élections de la sélection des juges des cours d’appel et des juges des comtés très peuplés tout en laissant les électeurs avoir leur mot à dire avec les votes de rétention.

O’Connor a déclaré qu’il ne connaissait pas les réflexions spécifiques de sa mère sur la fréquence à laquelle les votes de rétention devraient avoir lieu. Mais il a dit qu’il pensait qu’elle était d’accord sur le fait que la participation du public par le biais de votes de rétention était importante.

Sandra Day O’Connor est décédée le 1er décembre 2023 à Phoenix. Elle avait 93 ans. La cause était des complications liées à une démence avancée et à une maladie respiratoire.

Sur la base des nombreuses conversations qu’il a eues avec elle au fil des ans et de son bilan en tant que législateur et défenseur de la réforme judiciaire, son fils est certain qu’elle serait « non » à la proposition 137.

« Je ne pourrais jamais être aussi éloquent qu’elle, mais elle dirait que si les gens comprenaient vraiment comment notre système judiciaire pourrait fonctionner au mieux, ils ne voudraient rien avoir à faire avec cette proposition », a déclaré O’Connor. « C’est une attaque contre un système qui fonctionne. »

Cet article a été initialement publié sur Arizona Republic : O’Connor ne soutiendrait pas la fin des votes de maintien en poste des juges, dit son fils