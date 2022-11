Ochoa du Mexique « échangerait tout » pour atteindre le cinquième match

DOHA, Qatar – Le gardien mexicain Guillermo Ochoa – Homme du match lors du match nul 0-0 de mardi contre la Pologne – échangerait un succès personnel pour se qualifier au moins pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

“Tout, j’échangerais tout pour arriver au quinto partido (cinquième match)” dit Ochoaqui a dépassé le total de trois clean sheets de son compatriote Pablo Lario avec le résultat.

Atteindre le cinquième match et les quarts de finale est devenu une obsession nationale au Mexique. Avec sept sorties consécutives en huitièmes de finale de la Coupe du monde, pouvoir jouer ce match supplémentaire au-delà du quatrième est un sujet de discussion constant pour les médias et les fans qui suivent Le Tri.

Le Mexique devra être plus clinique devant le but pour sortir de son groupe et se qualifier pour les huitièmes de finale, mais leur gardien de but de 37 ans a montré mardi pourquoi il pourrait potentiellement faire partie de cette course – surtout après avoir arrêté un penalty de la star polonaise Robert Lewandowski en seconde période.

Ochoa a fourni le point culminant de la soirée après avoir empêché le coup de pied de Lewandowski pour garder sa feuille blanche et le Mexique dans le match.

“Nous avons travaillé avec l’entraîneur des gardiens de but sur la façon dont Lewandowski est habitué aux tirs au but, même s’il est difficile de le prévoir, car il a 25 façons différentes de les prendre”, a déclaré Ochoa après le match. “C’est un grand joueur et buteur.”

Le gardien mexicain Guillermo Ochoa félicite le Polonais Robert Lewandowski lors de la Coupe du monde. Getty Images

Cependant, c’est Ochoa qui a été meilleur dans la soirée, aidant le Mexique à marquer un point vital lors de son match d’ouverture du groupe C.

L’Arabie saoudite a surpris l’Argentine 2-1 plus tôt dans la journée, plaçant l’équipe asiatique en tête du groupe, la Pologne et le Mexique étant à un point chacun en deuxième position et l’Argentine en dernière position.

Ochoa et El Tri affronteront l’Argentine (26 novembre) au stade Lusail avant de clôturer la phase de groupes contre l’Arabie saoudite (30 novembre) au même endroit.

L’équipe du manager Gerardo “Tata” Martino a profité de plus de possession contre la Pologne, mais sans Raul Jimenez à la tête de l’attaque, Henry Martin a eu du mal à terminer ses occasions dans la surface et Alexis Vega s’est rendu coupable d’occasions manquées.

“En première mi-temps, nous devions être précis devant le but”, a déclaré Martino aux journalistes. “Nous avons eu trois occasions en première mi-temps, mais nous avons très bien réussi en intensité et en contrôlant le rythme du match et en veillant également à ce que la Pologne ne lance pas de contre-attaque.

“En seconde période, nous avons eu plus d’occasions isolées avec Vega et Chucky [Lozano] surtout, mais ensuite dans les phases finales du match, on n’a pu trouver que notre avant-centre.

“Il nous manquait un peu plus de précision de tir.”