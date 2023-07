OceanGate suspend ses opérations après l’implosion de son submersible Titan en route vers le Titanic – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(AP) – La société qui possédait un submersible qui a implosé sur son chemin pour explorer l’épave du Titanic, tuant les cinq personnes à bord, a déclaré jeudi qu’elle avait suspendu ses opérations.

OceanGate a annoncé l’action dans une brève déclaration publiée sur son site Web. Contacté pour des informations supplémentaires, un porte-parole a refusé de commenter davantage. Parmi les personnes tuées dans l’implosion figurait Stockton Rush, pilote du submersible et directeur général de la société.

Les enquêteurs pensent que le Titan a implosé alors qu’il effectuait sa descente dans les eaux profondes de l’Atlantique Nord le 18 juin.

Des véhicules télécommandés, connus sous le nom de ROV, ont été utilisés pour récupérer les débris du fond de l’océan à environ 12 500 pieds (3 810 mètres) sous l’eau et un navire a ensuite apporté des morceaux de l’épave à un port au Canada pour y être examinés. Les débris ont été retrouvés à environ 1 600 pieds (488 mètres) du Titanic.

La Garde côtière américaine a convoqué une commission d’enquête maritime, son plus haut niveau d’enquête, sur l’implosion, et prévoit de tenir une audience publique à l’avenir. La Garde côtière n’a pas répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique jeudi.

Dans sa déclaration de jeudi, OceanGate a déclaré qu’il « a suspendu toutes les opérations d’exploration et commerciales », mais n’a pas précisé. Le site contenait toujours une photo de l’épave du Titanic avec le slogan « explorez l’épave la plus célèbre du monde », mais il n’était pas possible de réserver un voyage et certaines des autres fonctionnalités du site étaient cassées.

Un porte-parole d’OceanGate, Andrew Von Kerens, a déclaré plus tard jeudi que la société ne publiait aucune information supplémentaire.

OceanGate est basé à Everett, Washington, et OceanGate Expeditions, une société apparentée qui a dirigé les plongées du Titan vers le Titanic, est enregistrée aux Bahamas.

La recherche de plusieurs jours et la récupération éventuelle des débris du navire de 22 pieds (6,7 mètres) ont attiré l’attention du monde entier.

Des experts juridiques ont déclaré qu’ils s’attendent à ce que les membres de la famille des personnes tuées intentent des poursuites non seulement contre OceanGate, mais également contre le fabricant du Titan et les entreprises qui ont fourni les pièces. Mais si OceanGate ferme totalement, cela réduit certainement leurs options, a déclaré Richard Daynard, éminent professeur à la Northeastern University School of Law.

« Il n’y a pratiquement aucune chance de récupérer des dommages-intérêts » auprès de l’entreprise si elle ne fonctionne plus, a-t-il déclaré.

De plus, les passagers ont très probablement été invités à signer des décharges de responsabilité. L’une des renonciations, signée par une personne qui prévoyait de participer à une expédition OceanGate, stipulait que les passagers du Titan pourraient subir des blessures physiques, un handicap, un traumatisme émotionnel et la mort.

Deux membres d’une importante famille pakistanaise, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, ont également été tués dans l’implosion ; l’aventurier britannique Hamish Harding ; et l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet. L’entreprise a facturé 250 000 $ aux passagers pour participer au voyage.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada mène une enquête de sécurité sur le navire-mère battant pavillon canadien du Titan, le Polar Prince. Les responsables du comité de sécurité n’ont pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par courrier électronique jeudi.

